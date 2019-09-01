2019-09-01T18:31:17+03:00
Экономика

На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября
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Участники встречи особо подчеркнули важность развития торговлиУчастники встречи особо подчеркнули важность развития торговли
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В Москве состоялась встреча советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди. Стороны обсудили вопросы участия индонезийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября.

Участники встречи особо подчеркнули важность развития торговли, в том числе с учетом планов по созданию зоны свободной торговли «Евразэс – Индонезия». Также было отмечено, что в 2020 году наши страны отпразднуют 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией.

«Эта дата открывает перед нами широкие горизонты для совместной проработки путей наполнения российско-индонезийского партнерства новым содержанием. Для развития сотрудничества представляется важным расширение участия деловых и официальных кругов наших стран в международных мероприятиях, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога. Крупнейшие экономические форумы в России, такие как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, являются эффективными международными площадками для достижения таких целей. В этом году Владивосток посетит представительная делегация из Индонезии. Уверен, что ее участие в ВЭФ-2019 будет способствовать развитию партнерства и экономических связей между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.

Мохамад Вахид Суприяди рассказал, что на ВЭФ-2019 делегация Индонезии впервые будет представлена на министерском уровне.

«В работе Восточного экономического форума примет участие министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро», – рассказал посол Индонезии.

Стороны рассмотрели форматы участия индонезийской делегации в деловой программе ВЭФ. В частности, ожидается, что Бамбан Броджонегоровыступит спикером в сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения». Кроме того, стороны обсудили перспективы участия представителей официальной делегации в бизнес-диалоге «Россия – АСЕАН».

В свете 70-летия установления дипломатических отношений между странами стороны отдельно рассмотрели возможность проведения специальных мероприятий, посвященных Индонезии, в рамках ключевых форумов Фонда Росконгресс в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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