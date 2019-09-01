Анна Герман - о первых сигналах потепления между Киевом и Москвой: Дышать при Зеленском стало легче. Но национализм не дремлет

- Какие-то новые моменты появляются в отношениях России и Украины. Прошла информация, что пан Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы. Нашего Вышинского освободили из-под стражи. Третий момент, может, незначительный... В Одессе Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, образ которого представил в кинематографе Сергей Филиппов, памятник открывают в эти дни. Это что? Потепление? Перезагрузка? Анна, у вас нет такого ощущения?

- ...Стало дышать легче в Украине. Вроде бы ничего не случилось еще, но как-то дышать легче.

И мы бы очень хотели, все люди бы очень хотели, чтобы это были не просто символы какие-то, не только знаки. А чтобы это продолжалось и сильно развивалось. Вот это потепление, которое вроде бы как наметилось.

И вот я, как... всегда же наш президент говорит, что мы все президенты. И…

- Анна Герман - президент!

- Да. И просит каждого поставить себя на его место, что бы он делал в том или ином случае.

И сегодня, например, что бы я бы советовала, если бы могла это делать? Я бы посоветовала президенту поехать, полететь в Дрогобыч, а не в Польшу. У нас в Дрогобыче случилось несчастье. Обвалился дом и погибли люди. И на месте президента я бы сделала так, как сделал Трамп. Он поехал к своим людям. Он поехал поддерживать своих людей.

И это был бы какой-то и знак поддержки в сторону России, потому что это очень несправедливо, что не пригласили Россию - как страну, которая все-таки переломала позвоночник гитлеровскому режиму. И стала победителем во Второй мировой войне. И не пригласить ее сегодня на празднование 80-летия ее начала? Это такое, знаете…

Я не хочу никого обидеть. Но сильные и порядочные люди так не делают. И то, что Трамп не полетел туда, это такой сигнал. Это такой тонкий намек. И если бы тут президент Украины…

Анна Герман, украинский политик - о первых сигналах потепления между Киевом и Москвой: «Дышать при Зеленском стало легче. Но змея национализма и порошенковщина не дремлют» 00:00 00:00

- Но Трамп-то наш человек. Вы же знаете.

- Да. (смеется) Это хорошая шутка.

Но наш или не наш, но Трамп умный человек в этом отношении. Он сделал - как сделал. И вот такой тонкий намек… Если бы Зеленский поддержал его, тоже сделал бы так же, у него был такой трагический и весомый повод так поступить. Вот эта трагедия в Дрогобыче.

Это был бы еще один сигнал того, что вот приходят к власти люди, которые понимают главное в жизни и главное в отношении наших стран, что надо искать взаимопонимание. И надо поддерживать друг друга. Нет у нас другого пути для того, чтобы мы жили хорошо.

Но при том при всем, как вы говорите, чувствуется, что какой-то процесс идет. Было бы хорошо, чтобы он развивался.

- Еще было бы хорошо, если бы минские соглашения заработали. Мы же помним, на колени встал Владимир Александрович, правильно я называю отчество вашего президента?

- Я не очень помню отчество, как и вы. Но имя у него хорошее и фамилия хорошая. Знаете, как говорят? Политик выглядит выше всех, если он стоит на коленях перед собственным народом.

- Речь шла о Донбассе. Так же не должно продолжаться.

- Я считаю, что Донбасс и дончане - это тоже украинский народ. И считаю, что встать перед ними - на колени – это хороший знак и хороший символ того, что мы их чувствуем, принимаем и знаем, что мы все вместе.

- И он обещал войну в Донбассе остановить.

- Встать на колени – это мало в нашей ситуации. В нашей ситуации нужно действовать. И, может быть, я надеюсь, что будут действия, будут пробовать минские соглашения выполнять.

Но это трудная задача, потому что очень много влияния есть от советников западных, которые пока, мне кажется, очень осторожно относятся к изменениям Конституции Украины. Для этого нужно провести изменения в Конституции и все-таки добиться того, что зафиксировано в минских соглашениях.

А вы знаете, что это такое. Что зафиксировано. Без этого процесс будет стоять на месте.

Поэтому, я пока не вижу продвижения тут такого интенсивного, каких-то активных действий. Я пока вижу только смутные сигналы, которые дают нам надежду. И дают нам возможность мечтать о мире на Донбассе, о мире в Украине. О сближении наших стран. О том, чтобы наши страны жили, как прежде, - хорошими соседями и добрыми партнерами...

- А как вам новый спикер Верховной рады Дмитрий Разумков? А - премьер Алексей Гончарук? Они не будут сильно палки в колеса ставить?

- Я не знаю премьера, а вот спикер и первый вице-спикер (Руслан Стефанчук.- А.Г.) - это ребята вроде неглупые. Вроде бы прагматичные и понимающие.

- Вы лично знакомы с ними?

- Нет. Но я вижу их жесты и слышу их слова. Вижу, как они ведут себя, что они артикулируют. И можно сделать выводы, что это не глупые ребята. Это не "нарванные" лже-патриоты, которые ненавидят всех.

Ненависть отбросила нынешняя власть новая. Они как-то не пользуются ненавистью как инструментом политики. Это погубило Порошенко и его команду "нарванных" людей.

- А порошенковщина жива? Он - экс-президент - то уедет из страны, то приедет. Снова воду мутит. Он сильно влияет на вас, я имею в виду - на граждан Украины?

- Они сейчас пробуют, но пока время не пришло. Пока Зеленский не ослаб. Пока рейтинг высокий. У них нет шансов - в этих их "мутках". Нет -.никаких.

Но эти люди так легко не успокоятся. Они будут выжидать, они будут искать случай, искать момент, когда власть ослабнет. А вы понимаете, если не будет улучшаться жизнь народа, не прекратится война, рейтинги начнут падать. И тогда притаившаяся змея национализма может поднять свои три очень такие непростые головы.

- У нее три, да?

- Я думаю, больше.

- Будем оптимистами. И будем ждать новых сигналов.

- Будем. То, что сейчас видно, дает нам какую-то надежду. Мы всегда с вами верили и делали все для того, чтобы было лучше. Будем надеяться. Надо поддерживать то, что хорошее. Открыто говорить о том, где видны какие-то ошибки. И это наша с вами задача, потому что и вы, и я хотим мира. И Украине, и России, и всему миру.

- Спасибо. Миру мир!

- Спасибо вам!