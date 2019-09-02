Егор Летов - это насекомое, а Тимберлейк - овощ

Пиво Мадонны

Английские пивовары не стали обращать внимание на то, что американская певица Мадонна проповедует здоровый образ жизни. Демонстрируя уважение к Мэдж, они назвали в честь нее новый сорт пива. В рамках тура Re-invention артистка посетила Манчестер, что и вдохновило кудесников пенного.

- Новым сортом пива Material Girl (так называется один из хитов певицы. - Авт.) мы отметили знаменательное для нас событие, - объяснили пивовары, - возвращение Мадонны в Манчестер спустя десять лет. Мы вручили певице ящик пива за сценой.

Этикетки бутылок как две капли похожи на обложку первого сборника хитов Мадонны Immaculate Collection («Непорочная коллекция»). В напитке 7,5% алкоголя.

Мадонна и пиво. Фото: Kevin KANE/Getty Images

Жук Летова

10 сентября лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову исполнилось бы 55 лет. Знал ли музыкант, что после его смерти жуки будут носить его имя? Старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН Алексей Сажнев обнаружил в коллекции коллеги неизученный вид вьетнамских жуков. Это крупные насекомые, которые обитают по берегам водоемов. Они умеют летать. Ученый пояснил, что творчество Летова сильно повлияло на него, а потому он решил проименовать вид как Augyles letovi.

Обама и лишайник. Фото: SMG/globallookpress.com, Wikimedia Commons

Лишайник Обамы

Как ни странно, это произошло не в России. В США именем 44-го президента страны Барака Обамы назвали лишайник. Симбиоз грибов и водорослей, растущий на острове Санта-Роса у берегов Калифорнии, лихенолог (то есть специалист по лишайникам) Керри Кнудсен назвал в честь Обамы (Caloplaca obamae), чтобы «показать свою признательность президенту за поддержку науки и образования». У американского лишайника рыжеватый цвет и печальная судьба - за последний век он чуть не исчез с лица земли. «Я занимался сбором последних образцов C. obamae в напряженные недели президентской кампании Обамы, - добавил ученый. - А статью написал в дни всеобщего воодушевления по поводу его победы. Последний вариант статьи я дописал как раз в день его инаугурации». До этого в честь Обамы назвали новый вид мигаломорфных пауков, ведь Барак никогда не скрывал симпатии к комиксам и Человеку-пауку.

Леди Гага и папоротник. Фото: Paul FENTON/globallookpress.com

Папоротник Гаги

Открытый род папоротников американские ученые решили назвать в честь певицы Леди Гаги. В этот род входит 19 видов растений, распространены в Центральной и Южной Америке, а также в США в Аризоне и Техасе. Биолог Кэтлин Прайер из Университета Дьюка объяснила, что у папоротника довольно много общего с эксцентричной певицей. Во-первых, растение выделяется «нестабильной половой принадлежностью» (папоротники размножаются при помощи спор, из которых вырастают мужские, женские или двуполые растения). Поскольку Гага помешана на равенстве полов, самое то. Во-вторых, название Gaga germanotta - это и псевдоним, и настоящая фамилия певицы (Джерманотта). А Gaga monstraparva - другой вид папоротника - переводится как «маленькие монстры Гаги», так певица называет своих фанатов. Кроме того, визуально папоротник похож на зеленый костюм певицы, в котором она штурмовала премию «Грэмми» в 2010 году.

Шелдон Купер и пчела. Фото: CBS/globallookpress.com, Wikimedia Commons

Пчелка Шелдона Купера

Звезда сериала «Теория Большого взрыва» Джим Парсонс создал настолько яркий образ сардонического физика-теоретика Шелдона Купера, что даже настоящие ученые не смогли пройти мимо. Так, бразильский энтомолог Андре Немесиу назвал новый вид орхидных пчел в честь доктора, а точнее, его фирменного восклицания «Базинга!» (в русском переводе - «бугагашеньки», выражает крайнюю степень восторга после розыгрыша). Пчела Euglossa bazinga, как и Шелдон, долго всех «разыгрывала», притворяясь другой орхидной пчелой, открытой еще в XIX веке. Только после долгих наблюдений ученым удалось вычислить, что это особенный вид пчел, самых маленьких в своем семействе. Кстати, Шелдон Купер - тоже чужое имя. Точнее, два: имя герою составили два нобелевских лауреата: физик Леон Нил Купер и Шелдон Ли Глэшоу.

А что еще

Дыни Тимберлейка

«Подходи, народ. Свой огород: половина - сахар, половина - мед. Дыньки тимберлейкские, гладкие, как девушка», - примерно так на рынках Израиля продают знаменитый сорт бахчевых, названный в честь американского певца Джастина Тимберлейка. И не случайно - знаменитый вокалист обожает дыни. В его райдере обязательным пунктом идет дынный салат. Накануне приезда Тимберлейка в Тель-Авив с концертом фермеры из поселка Эйн-Яхав обратились к его продюсерам с просьбой презентовать певцу их дыню, выращенную в пустыне Арава. Новый сорт, как описали его местные, имеет желтую кожицу и оранжевую мякоть, а еще восхитительный аромат.

Порошок от Агилеры и Спирс

На что только не идут преступники, чтобы зашифроваться. Так, в Нью-Йорке долгое время орудовала крупная банда наркоторговцев. Полицейские использовали все возможные инструменты для слежки за преступниками, но взять их никак не удавалось. Все дело в том, что банда во время переговоров никогда не употребляла «ключевых слов», то есть названий наркотиков. Потому что хитрецы переименовали запрещенные вещества в… звезд поп-сцены. Как удалось потом выяснить полицейским, именем Кристины Агилеры называли порошковый кокаин, а Бритни Спирс - крэк (кокаин в кристаллах). Именно так почти год наркоторговцы водили за нос полицию штата. В итоге по делу арестовали 25 человек.

Болезнь от Вики Бекхэм

Зависимость от шмоток - еще полбеды. Оказывается, бывает заболевание, которое возникает после переноски больших гламурных сумок на руке! И этот недуг назван в честь Виктории Бекхэм. Бывшая солистка Spice Girls

и жена английского футболиста Дэвида Бекхэма - икона стиля, обожающая габаритные сумки. Именно поэтому боли в области спины, шеи и плеч, спровоцированные ношением крупных сумок, медики назвали синдромом Poshitis. Потому что в Spice Girls Вики выступала под псевдонимом Posh Spice («Шикарная перчинка»). Медики считают, что болезнь начинает развиваться, если женщина носит сумочку весом 1,5 кг и более.