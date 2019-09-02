Артек: здесь строят город-сад

Несмотря на то, что Артек разительно изменился по сравнению с тем, что представлял собой в 2014-м, работа строителей не останавливается ни на день.

Восход «Солнечного»

Генеральный подрядчик Артека - компания «Стройгазмонтаж» (Крымский мост, газопровод «Сила Сибири») и ее субподрядчик «ССК «Газрегион» зашли на территорию Артека в конце 2014 - начале 2015 года, и с того момента в детском центре реконструировано и возведено заново 60 объектов. Это и корпуса лагерей, и вся инфраструктура - столовые, спортивные комплексы, благоустройство территорий. Еще на 15 объектах работы не завершены. В самом разгаре строительные работы в детском лагере «Солнечный». Это новый член артековской семьи, который будет располагаться между роскошным «Лазурным» и уютным, тенистым «Кипарисным». Спальные корпуса, развернутые к морю, уже возведены, вот-вот начнутся внутренние и отделочные работы. Вместе со зданиями лагеря строится набережная, а также переобустраивается пляж. Лучше всего за ходом работ наблюдать со смотровой площадки «Лазурного» (именно оттуда стройплощадку «Солнечного» увидел Владимир Путин), и, надо признаться, открывающаяся отсюда панорама стройки по-своему ничуть не менее прекрасна, чем уже построенные или отремонтированные сияющие здания других артековских лагерей. После завершения всех работ «Солнечный» будет принимать детей круглый год - одновременно в 12 спускающихся каскадами к морю корпусах смогут разместиться 1000 человек. Чуть выше расположится здание Центра инновационных образовательных технологий - новая ультрасовременная артековская школа. Сейчас проект проходит стадию государственной экспертизы.

«Солнечный» - очень сложный объект. Перепад высот на месте строительства - порядка 80 метров. Чтобы свести к нулю риск оползней и камнепадов, на начальном этапе был выполнен огромный объем подготовительных инженерно-защитных работ. Под фундаментами «Солнечного» вбито порядка четырех тысяч свай диаметром от 70 сантиметров, некоторые из которых достигают сорокаметровой длины. Помимо оползней, все здания Артека защищены от землетрясений - конструкция зданий способна выдержать подземные толчки силой до 8 баллов по шкале Рихтера.

Строители в Артеке используют только сертифицированные материалы. Это касается как конструкции зданий, так и отделки. Что касается отделки, то все использующиеся материалы пожаробезопасны - не горючие, не выделяют каких-либо веществ, не источают запахов. С санитарной точки зрения к отделочным материалам также применяются самые высокие требования. И за соответствием этим требованиям на стройплощадке весьма зорко следят: специальный отдел контролирует все материалы, поступающие на площадку, - сверяются паспорта и сертификаты.

Парк для цветов жизни

По завершении основных работ в «Солнечном» генеральный подрядчик возрождения Артека компания «Стройгазмонтаж» займется развитием инфраструктуры и парковой зоны соседнего «Кипарисного», который, кстати, официально является парком-памятником. В этом направлении он и будет развиваться: на территории лагеря появятся новые дорожки, фонтаны, декоративные водоемы c рыбами и земноводными. Исторический ландшафт памятника будет сохранен. Вообще забота о флоре - один из важнейших этапов возрождения Артека. Кроме «Кипарисного», в Артеке есть и другие парки-памятники. И к моменту начала работ они из парков превратились в леса: бурелом, сухостой. Все это пришлось вырубать-выкорчевывать, заменять ясени и айланты на ценные породы - кипарис, кедр, сосну и магнолию. В 2017 - 2018 годах в Артеке высадили более 1300 деревьев, свыше 3100 кустарников, 70 000 цветущих растений. В 2019 году к ним добавятся еще 1000 деревьев и 1700 кустарников декоративных и ценных пород. Как результат Артек превратился в огромный прекрасный парк, где здания идеально вписаны в ландшафт.

Артек превратился в огромный прекрасный парк, где здания идеально вписаны в ландшафт. Фото: piarena.ru

Будущие архитекторы

На нашей карте изображены все лагеря Артека, включая строящийся «Солнечный». Сейчас разрабатывается стратегия развития МДЦ до 2030 года. Увидев это громадье планов, корреспонденту «КП» пришла в голову мысль: а что если внешний облик одного из корпусов будущего лагеря создадут сами дети? Эта идея пришлась по душе начальнику территориального производственно-строительного управления «Стройгазмонтажа» Глебу Иванову: «Конечно, привязку к местности должны делать только профессионалы, а дизайн - почему нет? Кто знает, может, из ребят в будущем получатся отличные архитекторы, а отправной точкой их пути станет корпус в Артеке?» «Комсомольская правда» могла бы помочь организовать голосование за выставленные на конкурс проекты.

По иронии судьбы, единственный лагерь, где пока не начались строительные работы, - это «Алмазный». И своему названию он сейчас абсолютно не соответствует. Полуразрушенное здание главного корпуса притаилось на восточной оконечности Артека, будто спряталось под сенью Аю-Дага, стыдясь своего вида на фоне ярких, современных построек в других лагерях. Диагностика конструкций и фундамента показала: надо сносить и строить на его месте новый корпус. Или несколько: как именно будет выглядеть новый «Алмазный», сейчас обсуждается.

Коммуникации налажены

Есть в Артеке еще один фронт работ, результаты которых не видны, даже если ты стоишь в метре от них. Потому что все «результаты» залегают в грунте. Это инженерные коммуникации. Если со зданиями последние 30 лет пытались сделать хоть что-то, то большинство труб и кабелей так и лежали с момента постройки. Во время строительных работ натыкались на чугунные трубы, которые использовались для подведения воды. Как говорят строители, чугунные водоводы в нашей стране не используются уже несколько десятков лет. За время реконструкции коммуникации были переложены заново, с использованием современных материалов - пластиков, полимеров. Эта работа началась в 2015 году и продолжается по сей день. Причем без масштабных вскрытий асфальта и выемок грунта. Как ни крути, а для компании, построившей «Силу Сибири» и еще полтора десятка важнейших газотранспортных объектов, перекладка коммуникаций в действующем детском лагере если не пустяк, то пара пустяков. Параллельно с коммуникациями «Стройгазмонтаж» ремонтирует, восстанавливает и строит с нуля канализационные насосные станции, очистные сооружения - все это хозяйство у Артека тоже свое, и очень скоро станет лучшим во всем Крыму.

Артек-Арена: звезды стали ближе

Еще один знаковый объект, который появился в Международном детском центре, - это Артек-Арена, современная концертная площадка под открытым небом, оснащенная по последнему слову техники: лучший звук, лучший свет, огромные экраны по обеим сторонам сцены - чтобы всем было все видно. Уровень оснащения позволяет проводить здесь мероприятия международного масштаба. Амфитеатр на 4,5 тысячи мест расположен так, чтобы, глядя на сцену, зрители видели и бездонное небо, и лазурное море, и спящую громаду Аю-Дага. Все пространство для зрителей сверху защищено козырьком, который кажется легким и воздушным. Этот эффект достигается за счет применения специальной ткани, которой обтянуты металлоконструкции каркаса, - она не пропускает влагу, не источает запахов, при этом очень крепкая и долговечная. Арена окружена по периметру подпорной стеной, и пространство между ней и цоколем трибун используется для хранения коробов с оборудованием, туда могут заехать автомобили - в общем, этакий, как сказали бы сегодня, бэкстейдж. Арена кажется игрушечной, но, чтобы укоренить ее на сложном артековском рельефе, строителям пришлось уложить двадцать тысяч кубометров бетона. Уникальность этого объекта еще и в том, что, несмотря на очевидные сложности задачи, ее решили всего за 6 месяцев. Число строителей при этом достигало 550 человек за смену.

Квартира с видом на море

До конца года планируется ввод и заселение жилого дома на 226 квартир, в котором будут жить нынешние сотрудники Артека, а также те, кто в разное время работал в МДЦ. Площадку для строительства выделили в Гурзуфе. Здание возвели на месте обветшавшего одноэтажного общежития Артека. Вплотную к нему примыкали довольно крутые склоны без какой-либо защиты от оползней. Склоны потихоньку ползли. Строители снесли общежитие, срезали и укрепили склоны и возвели подпорную стену. Ее мощности достаточно для того, чтобы выдержать 8-балльное землетрясение. Сам дом - 12-этажный, коридорного типа. Архитекторы выбрали этот вариант планировки, чтобы обеспечить максимальную инсоляцию помещений и снизить до минимума число квартир, расположенных в торцах здания. Количество комнат в квартирах - от 1 до 4, с просторными лоджиями и отличным видом на море и знаменитые скальные острова Адалары. Дом полностью соответствует всем имеющимся сегодня в России строительным нормам, в нем предусмотрены даже специальные камеры безопасности для маломобильных граждан. Это небольшие комнаты в лифтовых холлах, предназначенные для спасения во время пожара тех, кто не может эвакуироваться по лестницам (лифты, как известно, при пожаре должны отключаться). Помещение закрывается огнестойкой дверью, в каждой камере - автоматизированная система подачи воздуха и связь с внешним миром. Согласно проектным документам, такая камера позволит укрываться от огня и дыма в течение часа. За это время людей обязательно вызволят пожарные.

Фото: Константин Семенов

В соответствии с постановлением правительства России № 272 территория Артека должна быть огорожена и защищена от проникновения посторонних. Работа по строительству семикилометрового ограждения высотой в два с половиной метра вдоль всей сухопутной границы территории МДЦ почти завершена. Кроме того, построены здания КПП - покой Артека оберегает Росгвардия, создана строгая пропускная система. Логическим завершением охранной архитектуры Артека станет ситуационный центр. Дежурные операторы будут вести мониторинг не только охранных и противопожарных систем, но и будут следить вообще за всем, что работает в этом, по сути, городе детей, - это и инженерные сети, и электрика. Отсюда же будут уходить сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях (которых, надеемся, никогда не случится).