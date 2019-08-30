Профессионалы высшей пробы

Тем, кто не знает, что такое чемпионат WorldSkills, достаточно посмотреть вокруг себя. Мебель, сантехника, электропроводка, компьютер, еда, одежда, книги. Это лишь малая часть того, что создают, настраивают и наполняют смыслом мастера своего дела, в нашем случае – молодые профессионалы.

Мировой чемпионат профессионального мастерства проходил с 22 по 27 августа 2019 года на площадке МВЦ «Казань Экспо». В нем приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревновались в 56 компетенциях.

Российская сборная WorldSkills завоевала 22 медали: 14 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Помимо этого, Россия завоевала 25 медальонов за профессионализм. Наши молодые профессионалы быстро прогрессируют: если на чемпионате в Бразилии в 2015 году у них было в медальном зачете 41-е место, два года назад в Абу Даби – 5-е, то сейчас – 2-е. Первое место в Казани заняла сборная Китая, а третье сборная Южной Кореи. Такой стремительный результат не мог бы случиться без поддержки экспертов – наставников сборной.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

Впервые в истории движения абсолютным победителем чемпионата мира WorldSkills стала россиянка, набравшая наибольшее количество баллов среди участников в компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева из Ярославля. Она стала обладательницей премии имени основателя международного движения WorldSkills Альберта Видаля.

Россияне стали лучшими в компетенциях: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».

Пожалуй, самым напряженным для участников чемпионата днем стал вторник, когда на сцене «Казань Арены» ведущие Яна Чурикова и Антон Комолов начали объявлять имена победителей. Ведь ниикто до последнего момента не знал о своих шансах на победу, и поэтому многие призеры, услышав свое имя, не могли сдержать эмоций.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

В первые секунды общения с журналистами Анастасия Распопова из Челябинска не могла говорить - слова тонули в слезах.

-Я плачу, потому что завалила некоторые модули, и думала: я все, все потеряла! И поэтому сейчас, когда услышала, что победила, почувствовала, что это самое лучшее, что со мной происходило в жизни. Ведь я шла к этому 4 года, - рассказала Анастасия, - В моей профессии маленькой девушке, как я, тяжело: приходится много пилить, красить. Но она такая творческая, что нагрузки остаются где-то за гранью ощущений. Я хочу сделать так, чтобы визуальный мерчендайзинг стал популярным в нашей стране. Потому что заказчики иногда даже не знают, что это такое - просто просят продавщицу выставить манекен в окне, и все. Что совсем не привлекает покупателей. А ведь так хочется, чтобы витрины украшали наши города!

Имран Точиев из Тулы стал первым россиянином, победившим в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». По его словам, он очень сильно переживал, но до последнего верил в победу.

-Я знал, что все делаю правильно, что все смогу. Но были моменты, когда оказывался в тупике - и тогда я начинал волноваться. В один из дней я неправильно рассчитал количество профиля - слишком много его заказал. Разволновался: все, сейчас баллы начнут «падать». Но потом подумал, что все ошибаются, а ошибку можно исправить, и на другом отыграться. Главное, не сдаваться и идти вперед, - поделился причинами успеха победитель.

Вне основного медального зачета также состязались юниоры. Впервые на WorldSkills Kazan 2019 по инициативе России была представлена соревновательная зона Future Skills, награждение победителей которой состоялось накануне церемонии закрытия чемпионата. Ее участники создавали цифровое производство, выращивали искусственные алмазы, управляли роботами посредством мыслительных образов.

Здесь были представлены те перспективные компетенции, которые станут востребованы на рынке труда уже в обозримом будущем. Например, студенты Уярского сельскохозяйственного техникума (Красноярский край) вели обработку опытных полей родного техникума, находясь за тысячи километров от него. На экране можно было наблюдать, как трактора едут по полю на автопилоте и четко следуют программным командам, поступающим из Казани. Через несколько лет «самоходные» трактора появятся на полях предприятий региона.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

В этой категории – «Цифровое земледелие» - соревновались двое земляков: Илья Чудаков и Вадим Байкалов. А вот в других категориях конкуренция была жестче.

-Эксперты до глубокой ночи спорили друг с другом за каждый балл в оценке заданий. Поэтому интрига сохранялась до конца, -рассказал победитель в компетенции «Быстрое прототипирование» Эдуард Самойлов из Ставрополя, - В дни чемпионата я так сильно уставал, что вечером добирался до отеля, и сразу ложился спать. Хотя, кажется, на тренировках все было доведено до автоматизма и, вроде бы, никаких сложностей не должно было возникнуть. Но они были, и самыми сложными оказались последние минуты: на всех площадках происходила просто невероятная гиперактивность. Потому что каждый участник понимал, что выступить в своей компетенции у него есть только единственный шанс. А по большому счету, решается судьба.

Несмотря на то, что блок компетенций будущего не включен в основной медальный зачет, президент WorldSkills International Саймон Бартли отметил его важность.

-Мы видим, как стремительно меняются производственные отрасли, современные технологии упрощают нам жизнь и превращают планету в единый дом. Но технологии предъявляют нам и требования: мы должны быть образованными, уметь то, о чем и не думали всего десятилетие назад. Future Skills − прекрасный пример будущего, которое ждет нас всего через несколько лет, - сказал Саймон Бартли.

Впрочем, медали во Future Skills, как и в основных соревновательных компетенциях – не самое главное.

-У проекта Future Skills три составляющих: исследовательская, практическая и самая важная - образовательная. Она формирует в результате соревнований учебные модули по новым компетенциям. Именно она позволяет готовить новые производственные кадры, – подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

Поздравить участников и призеров чемпионата приехал президент Владимир Путин.

-Россия впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты. И оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем, где созданы были все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира, подчеркнул Владимир Путин, К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, но число его сторонников, участников неуклонно растет. В нашей стране WorldSkills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством.

В финале торжественной церемонии заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова передала флаг чемпионата мира WorldSkills заместителю председателя Народного политического консультативного совета Китая Вану Юнцину – в 2021 году мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Шанхае.