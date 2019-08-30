2019-08-30T10:50:42+03:00
Звезды

Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры

В Сочи завершился престижный музыкальный смотр
Игорь ПОЛЯКОВ
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Лолита Милявская шокировала костюмом, выпорхнув на сцену в просторных шароварах из прозрачной тканиЛолита Милявская шокировала костюмом, выпорхнув на сцену в просторных шароварах из прозрачной тканиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обладателем первого места и денежного приза в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей на «Новой волне» в Сочи стала Ирис Незири из Албании.

Ну, а мэтры эстрады, как всегда, соревновались не только по части хитов, но и нарядов.

Ирис Незири Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирис НезириФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, главный эстрадный модник Филипп Киркоров удивил, открыв концерт в костюме пчеловода - в белой шляпе с вуалью, которая издали напоминала фату. Король сцены заготовил на финал два дуэта. Ремикс на давний хит Филиппа «Атлантида» сделала диджей Катя Гусева, с которой певца связывают романтические отношения. В белоснежном мини с открытыми плечами Катя вместе с Филиппом вышла на сцену.

Филипп Киркоров удивил, открыв концерт в костюме пчеловода - в белой шляпе с вуалью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров удивил, открыв концерт в костюме пчеловода - в белой шляпе с вуальюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом Гусеву сменила модная ныне певица Зиверт, исполнив вместе с Киркоровым свой главный хит «Life».

Шокировала костюмом и Лолита Милявская, выпорхнув на сцену в просторных шароварах из прозрачной ткани.

Лолита Милявска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолита МилявскаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица потом рассказала, что этот эпатажный костюмчик для неё придумал дизайнер Игорь Гуляев. Мол, надо же показать, как похудела за время развода с мужем. Не подкачали с нарядами и зарубежные гости.

«Новую волну» закрыла британская звезда Рита Ора, появившаяся перед публикой в оранжевом пиджаке, надетым на голое тело. Что и говорить, декольте западной звезды было более чем экстремальным.

Лолита Милявская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолита МилявскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прелести и вокал певицы поспешил заценить Филипп Киркоров, укрывшись с Ритой в гримерке сразу после её выступления.

- Она королева! - после встречи с Орой резюмировал артист.

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Специальный приз от телеканала «МУЗ ТВ» - ротация клипа в эфире телеканала - был вручен группе «Давинчи»(Россия).

Специальный приз от Федеральный пассажирской компании получил Даня Буранов (Россия).

Приз зрительских симпатий от компании АРС и компании «Одноклассники.ру» был вручен испанцу Juan Ricondo.

Iliana Sanchez Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Iliana SanchezФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третье место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 1 млн 200 тысяч рублей) заняла Iliana Sanchez (Куба).

Второе место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 2 млн 300 тысяч рублей) заняла группа «Давинчи» (Россия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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