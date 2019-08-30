Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры
Обладателем первого места и денежного приза в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей на «Новой волне» в Сочи стала Ирис Незири из Албании.
Ну, а мэтры эстрады, как всегда, соревновались не только по части хитов, но и нарядов.
Ирис НезириФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Так, главный эстрадный модник Филипп Киркоров удивил, открыв концерт в костюме пчеловода - в белой шляпе с вуалью, которая издали напоминала фату. Король сцены заготовил на финал два дуэта. Ремикс на давний хит Филиппа «Атлантида» сделала диджей Катя Гусева, с которой певца связывают романтические отношения. В белоснежном мини с открытыми плечами Катя вместе с Филиппом вышла на сцену.
Филипп Киркоров удивил, открыв концерт в костюме пчеловода - в белой шляпе с вуальюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А потом Гусеву сменила модная ныне певица Зиверт, исполнив вместе с Киркоровым свой главный хит «Life».
Шокировала костюмом и Лолита Милявская, выпорхнув на сцену в просторных шароварах из прозрачной ткани.
Лолита МилявскаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Певица потом рассказала, что этот эпатажный костюмчик для неё придумал дизайнер Игорь Гуляев. Мол, надо же показать, как похудела за время развода с мужем. Не подкачали с нарядами и зарубежные гости.
«Новую волну» закрыла британская звезда Рита Ора, появившаяся перед публикой в оранжевом пиджаке, надетым на голое тело. Что и говорить, декольте западной звезды было более чем экстремальным.
Лолита МилявскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прелести и вокал певицы поспешил заценить Филипп Киркоров, укрывшись с Ритой в гримерке сразу после её выступления.
- Она королева! - после встречи с Орой резюмировал артист.
КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?
Специальный приз от телеканала «МУЗ ТВ» - ротация клипа в эфире телеканала - был вручен группе «Давинчи»(Россия).
Специальный приз от Федеральный пассажирской компании получил Даня Буранов (Россия).
Приз зрительских симпатий от компании АРС и компании «Одноклассники.ру» был вручен испанцу Juan Ricondo.
Iliana SanchezФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Третье место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 1 млн 200 тысяч рублей) заняла Iliana Sanchez (Куба).
Второе место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 2 млн 300 тысяч рублей) заняла группа «Давинчи» (Россия).
ИСТОЧНИК KP.RU