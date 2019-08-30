2019-08-30T11:12:33+03:00
Общество

Александр Моор защитил научный мегапроект, определяющий будущее Западной Сибири

Глава Тюменской области планирует переформатировать ресурсную экономику региона в экономику знаний
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Моор готов выделять до 150 миллионов на грант, чтобы привлечь в Тюмень ученых с мировым именем. Фото предоставлено департаментом по общественным связям Тюменской области.Александр Моор готов выделять до 150 миллионов на грант, чтобы привлечь в Тюмень ученых с мировым именем. Фото предоставлено департаментом по общественным связям Тюменской области.
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В минувший понедельник в Москве команды пяти регионов защищали проекты научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Программу Западно- Сибирского НОЦ большому экспертному совету представил губернатор Тюменской области Александр Моор. Проект активно поддержала и губернатор региона-соседа - Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

«ПРОРЫВНЫЕ ИДЕИ»

Создание НОЦ - одно из ключевых мероприятий национального проекта «Наука». Совет научно-образовательных центров возглавили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Сегодня к сотрудничеству в Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ для решения реперных и прорывных задач привлекаются ученые с мировыми именами. Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики.

«Сама задача создания научно-образовательного центра нетривиальная. Мы год занимаемся этим проектом, и в процессе каждого обсуждения появляются новые мысли, варианты решения проблем. Сегодня на обсуждении эксперты задали правильные вопросы и высказали дельные предложения. Наша задача - улучшить программу, чтобы осознанно и эффективно ее реализовать», - пояснил губернатор Александр Моор.

«ТОЧКИ РОСТА»

Глава региона проинформировал экспертов об инициативе Тюменской области в привлечении исследователей для повышения кадрового потенциала работы НОЦ. Максимальная сумма гранта составит 150 млн рублей.

«Мы планируем дать старт программе мегагрантов для привлечения выдающихся ученых, в том числе и из других стран, с определенными обязательствами с их стороны по времени пребывания в России, количеству научных публикаций и созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек. Помимо этого, будем формировать студенческие кампусы, чтобы могли приезжать студенты-исследователи из других регионов и государств», - отметил губернатор.

В Западно-Сибирском межрегиональном НОЦ планируется открыть пять новых структур: центр по биологической безопасности, специалисты которого смогут работать с микроорганизмами самого высокого класса патогенности; центр технологического моделирования, нацеленный на решение задач предиктивной аналитики «Цифровой керн»; центр системной инженерии; лаборатория «Комплексное изучение Арктики» (совместно с Высшей школой экономики) и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, токсиколого-генетического и ихтиологического изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

«Создание научно-образовательного центра мирового уровня в регионе мы рассматриваем как одну из важнейших «точек роста» для социально- экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Поэтому губернаторами трех субъектов - Югры, Ямала и Тюменской области - принято решение о совместном участии в этом проекте», - резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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