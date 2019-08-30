2019-08-30T11:26:04+03:00
Экономика

Если не мы, то кто? Как поймать тигра в ловушку и спасти популяцию калифорнийских кондоров

Что объединяет амурского тигра, пиренейскую рысь и калифорнийского кондора? Их в мире остались сотни, и есть риск их полного исчезновения. Пока одни ученые ведут борьбу за сохранение их популяции, другие понимают: без общественного резонанса не обойтись
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К проблеме исчезающих животных будут привлекать внимание, в том числе, на Восточном экономическом форуме. Мы разобрались, какие еще экологические инициативы запускаются прямо сейчас.

По тигриному следу

В 1940 году оставалось не больше 40 особей уссурийских тигров. Огромными усилиями удалось довести их число до пяти с половиной сотен. И работа продолжается.

В Приморье в начале сентября Центр «Амурский тигр» представит выставку, посвященную редкому дальневосточному хищнику. На экспозиции покажут итоги работы по сохранению амурского тигра и планы до 2022 года.

Там же на благотворительном аукционе разыграют «тигриный» лот — участие в зимнем мониторинге популяции хищника в Лазовском заповеднике. Победитель аукциона вместе с учеными пройдет по тигриным тропам и лично установит несколько фотоловушек.

Забег для животных

АНО «Амурский тигр» присоединится к благотворительному забегу, который пройдет в рамках Восточного экономического форума. В этом году он состоится в живописных местах Приморского океанариума, как сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«В первый день проведения Восточного экономического форума, 4 сентября, на острове Русский состоится благотворительный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Его участники смогут преодолеть дистанции в 1 км или 5 км», — говорится в сообщении.

Марафон проводится для привлечения внимания к сохранению популяций редких видов диких животных, а также популяризации здорового образа жизни и активного отдыха. В нем ежегодно участвуют знаменитые российские спортсмены, представители деловой и политической элиты и жители Приморского края.

Детская книга о серьезной проблеме

Идеей воспитывать заботу о животных прониклись американская писательница Анна Волд и дизайнер-аниматор сериала «Рик и Морти» Ирина Голина-Сагателиан.

В рамках экологической инициативы Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» они издали сказку, главными героями которой стали исчезающие животные. По сюжету сказки калифорнийский кондор встречает потерявшегося пиренейского рысенка и помогает ему не только найти свою семью, но и понять, что мир — не такое плохое место, как ему показалось на первый взгляд.

Когда в дикой природе осталось всего 22 калифорнийских кондора, зоопарк Сан-Диего начал первую селекционную программу по сохранению и восстановлению этого вида. Сейчас в мире уже более 425 калифорнийских кондоров. Из них около 220 — в дикой природе.

Обитающая в горной местности Испании пиренейская рысь оказалась на грани исчезновения из-за недостатка пищи, сокращения ареала обитания и браконьерства. Несмотря на все усилия, направленные на сохранение вида, будущее пиренейской рыси по-прежнему находится под угрозой.

Проект реализован в рамках экологической инициативы участников программы «Футбол для дружбы» с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих видов. Скачать и прочитать сказку можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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