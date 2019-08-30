Компания из Поднебесной знает какой смартфон нужен россиянам

От первых 2G сетей до нынешней 4G эры особенности и функции смартфонов менялись радикальным образом. Каждое такое обновление было ответом производителей устройств на растущие запросы потребителей. Один из пионеров в области развития мобильных технологий – китайская компания vivo, входит в пятерку лидеров по продажам смартфонов в мире, и набирает популярность в России. Инженеры компании, руководствуясь концепцией создания «умных устройств», первыми начали внедрять hi-fi аудиочипы в аппараты и разработали технологии создания материнской платы, благодаря которым корпус современных «мобильников» может быть таким тонким и компактным. Vivo первыми начали встраивать в смартфоны камеры высокого разрешения, благодаря чему мы перестали брать фотоаппарат даже в отпуск.

Всего пять лет назад мало кто мог предсказать как много вещей объединят в себе мобильные телефоны. Мы доверяем все больше дел компактным прямоугольникам из стекла, метала и пластика. Камера, плеер, калькулятор и диктофон уже упрятаны в корпус современных умных телефонов. На очереди кошелек, ключи, компьютер и многое другое, что раньше занимало место в сумках и карманах.

Смартфоны занимают все больше места в жизни современных россиян. Если раньше мы использовали их для развлечения – переписывались с друзьями, играли в игры и делали сэлфи, то сейчас из «звонилки» с дополнительными функциями смартфон превратился в один из самых важных инструментов повседневной жизни.

Если нужно успеть сделать все что запланировано на день, смартфон как личный ассистент возьмет часть дел на себя. Ответить на срочное письмо, записать ребенка в школу, оплатить штраф, заказать доставку еды, арендовать каршеринг... То, что ранее требовало работы за компьютером или ожидания на линии колл-центра сегодня, благодаря скорости устройства и понятному интерфейсу мы делаем несколькими движениями пальцев по экрану. Скажите честно, много есть других вещей, забыв которые дома вы вернетесь, проехав половину пути до работы?

На рынке России vivo сравнительно недавно, имея большие планы по развитию бизнеса в нашей стране, компания всерьез задумалась над созданием модели, отвечающей всем запросам современного россиянина. Смартфон, который будет решать постоянно растущее число повседневных задач, но при этом сохранит разумную стоимость.

Первым смартфоном компании, разработанным с учетом предпочтений российских пользователей, стала модель V17 NEO. В этом августе устройство оборудованное тройной камерой с искусственным интеллектом, сканером отпечатков пальцев на дисплее и NFC стало доступно на нашем рынке.

Как оказалось, наиболее важно для россиян, то что находится внутри смартфона и отвечает за его скорость и продолжительность его работы. Именно поэтому V17 Neo построен на базе восьмиядерного процессора с частотой 2,0 ГГц и обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Чтобы соответствовать аппетитам мощного процессора, смартфон был оснащен аккумулятором на 4500 мА·ч с поддержкой технологию двойной быстрой зарядки. Эксклюзивное решение vivo, которое позволит заряжать смартфон почти в два раза быстрее обычного.

Что скрывать, россияне любят фотографироваться! За это в смартфоне отвечает основной фотомодуль состоящий сразу из трех камер. Первая сверхширокоугольная, которая расширяет угол обзора до 120 градусов и позволяет уместить на снимки больше людей или живописные перспективы. Вторая основная, отвечающая за создание фотографий с высокой детализацией. И третья: создает романтичный размытый фон на портретных фото. Фронтальная камера на 32 Мп, позволит россиянам сохранить одну из лидирующих позиций по количеству сэлфи в Instagram.

Третья популярная составляющая современного смартфона по мнению российских пользователей: большой дисплей. У V17 Neo, благодаря узким рамкам он занимает 90% фронтальной поверхности и позволяет с одинаковым удовольствием пользоваться интернет сервисами, читать или смотреть видео. А данные пользователя надежно защищает сканер отпечатков пальцев. Он встроен прямо в экран смартфона и поэтому не занимаем место на корпусе и не портит градиентный узор задней панели.

Замыкает список важных для нас функций наличие возможности бесконтактных платежей. V17 Neo оснащен модулем NFC и благодаря платежным приложениям, например, Google Pay, он может заменить банковскую, кредитную, транспортную или другую пластиковую карту.

Продажи нового смартфона vivo открылись 17 августа, и уже в начале появления на рынке модель вызвала заслуженный интерес у посетителей торговых центов. В некоторых точках продаж, еще до открытия магазинов покупатели стали занимать очередь, чтобы первыми стать обладателем аппарата.

В честь мероприятия Vivo проводила розыгрыши и конкурсы, а в ТРК «Авиапарк» открылась и будет работать до середины сентября брендированная зона Vivo, которая расположена у магазина «М.Видео». Там можно сделать снимки в фотозонах, протестировать новый смартфон и даже покачаться на качелях.

V17 Neo можно купить в интернет-магазине vivo, у официальных партнеров компании, например в «М.Видео», «МТС» или «Эльдорадо». Цена составляет 19 990 рублей. Первые покупатели могут рассчитывать на приятные подарки от компании.