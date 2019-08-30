Зятя Михаила Касьянова проверяет полиция из-за нелегальной армии мигрантов на Рублевке

В минувшее воскресенье 25 августа местная одинцовская полиция наведалась на одну из строек в районе поселка Горки-2. Дело в том, что в процессе мониторинга базы данных «Территория» (специальное программное обеспечение ФМС) сотрудниками был установлен факт множественной постановки на учет иностранцев из стран ближайшего зарубежья. Несколько десятков нелегалов были прописаны в маленькой квартирке, расположенной недалеко от той самой стройки.

- Полиции удалось установить, что все приезжие были поставлены на учет в квартире некоего Клиновского Андрея Тимофеевича, который является бизнесменом в этом районе и занимается строительством. В действиях Клиновского усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 322 ч3 УК РФ, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Такая армия нелегалов нужна Клиновскому, потому что основной семейный бизнес, которым он руководит вместе с отцом, известным бизнесменом и бывшим совладельцем «Вимм-Билль-Данн», - это застройка элитных районов Подмосковья таким же элитным жильем.

Проще говоря, это статья о фиктивной постановке на учет иностранцев. Еще более примечательно, что сам Андрей Клиновский, владелец многомиллионного бизнеса, до сих пор прописан в старой хрущевке, в маленькой квартирке в поселке Горки-2.

35-летний Андрей Клиновский и дочь Михаила Касьянова Наталья поженились в 2006 году.