2019-08-30T13:54:20+03:00
В мире

Запад никогда не хотел «развалить Россию», потому что никакого «Запада» нет

Колумнист «КП», автор книги «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова — о скандальной статье американского политолога Питера Ельцова, предрекающего закат нашей страны
Елена ЧУДИНОВА
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Все знают, как ровно 80 лет назад, в начале Второй мировой, пострадала от Гитлера католическая ПольшаВсе знают, как ровно 80 лет назад, в начале Второй мировой, пострадала от Гитлера католическая ПольшаФото: EAST NEWS
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Всю прошлую неделю отечественные медиа обсуждали статью некоего Питера Ельцова в американском издании Politico. Где говорилось, что «Россия развалится сама, не надо ее трогать». И произойдёт это якобы «от внутренних противоречий» уже через 30 лет.

Насчет «не надо её трогать» — посыл, конечно же, позитивный. В самом деле: руки-то подальше, а через обещанные три десятилетия и поглядим. Но реакция нашего общества была столь бурной, будто от лично Питера Ельцова и в самом деле зависит, продолжат ли США «трогать ли Россию» (усиливать санкции)?

А мне страшно вообразить, чтоб бы поднялось, начни американцы обсуждать, скоро ли Россия их истребит, «в том числе физически». Атомными бомбами. Между тем это тоже была статья, опубликованная некогда в журнале «Профиль», и принадлежала она перу гражданина, не вылезавшего тогда из телеэкранов. И даже сумевшего попреподавать в МГУ (фамилию автора того перла не называю — много чести). По счастью, жители США не заметили, что недобрый бородач намерен с ними не по-детски разобраться. И правильно сделали, что не заметили и спали спокойно.

Зато у нас в ток-шоу на всех каналах началось: «Ельцов (прежде никому неведомый) предрек распад России! Американцы показали истинный оскал! Запад хотел этого сотни лет…»

Что ж, хочу задать простой вопрос: а чего, собственно, «хотел от России Запад» в 1940 году, когда вроде бы западная Германия топтала западную же Францию, а чуть позже «тоталитарный» СССР сражался плечом к плечу со всей из себя свободной и тоже «западной» Америкой?

Ларчик открывается просто: никакого «Запада» нет. Бывают альянсы, бывают противостояния. Кто сейчас, к примеру, помнит, как в 1913 году, незадолго до Первой мировой, пошла войной на православную Сербию православная же Болгария? И случилось это так неожиданно, что в Российской Империи еще сходили с печатных станков плакаты, где мужественного вида болгарин стоял рядом с другими славянами. И нате вам, резня лютая.

Все знают, как ровно 80 лет назад, в начале Второй мировой, пострадала от Гитлера католическая Польша. Но никто не помнит, как в октябре предыдущего 1938 года католическая Польша вторгалась вместе с Гитлером в католическую Чехословакию — на танках.

Не помнят — возможно, потому, что и тогда никто этого не ждал. Политические предсказания во все времена уступали даже бабушкиному гаданию на кофейной гуще. А в наши дни таковых еще и чрезмерно много — вместе с телевизионными прогнозистами.

Что же до баснословного текста Питера Ельцова, урвавшего неделю славы в России, — то сия «аналитика» ничуть не лучше той, что мы наблюдаем на собственных центральных каналах. О «внутренних противоречиях в российском обществе» рассуждает человек, чьи власти два года назад умудрились вызвать к жизни давно забытые тени Гражданской войны полуторавековой давности — успешно возродив ненависть Юга к Северу. На пустом месте: взяли и оскорбительно снесли сотни старинных памятников военачальникам-южанам.

Да, мы в самом деле истерзаны социальными противоречиями. США, оскорбляющие своих южан вандализмом, своих католиков — содомскими «браками», и своих белых — потаканьем черному расизму, трещат не в меньшей и не в большей степени, чем Россия.

Существует даже «теория перекрестного давления», согласно которой большое количество внутренних конфликтов менее опасно, чем одна-единственная линия разлома (например, «белые против красных» в 1918 году). Если данная теория работает, то некоторые шансы на выживание есть. Во всяком случае, у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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