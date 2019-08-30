2019-08-30T14:21:27+03:00
Экономика

Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске

Столица промышленного Урала собрала более 400 самых амбициозных инженеров и других работников электросетевых компаний России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский (в центре) считает, что «проигравших в конкурсе нет». Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"Гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский (в центре) считает, что «проигравших в конкурсе нет». Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
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Итоговая часть всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» проходит в челябинском дворце спорта «Трактор». 30 августа 440 инженеров и других работников электросетевых компаний России, успешно прошедших отборочные испытания, в командах по 10 человек предложат решения по самым важным вопросам работы электросетевого комплекса.

Работу конкурсантов оценивают приглашенные эксперты. В том числе, победители конкурса «Лидеры России», руководители Министерства энергетики России и предприятий группы «Россети». По итогам дня определятся лучшие 100 специалистов, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети».

«Современный энергетический комплекс – одно из главных условий развития экономики и социальной сферы, - отметил в приветствии участникам конкурса премьер-министр России Дмитрий Медведев. - Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас, талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, с которыми мы связываем большие надежды. Ведь именно вы обладаете ярким, нестандартным мышлением, которое позволяет воплощать самые смелые и передовые идеи».

У руководства группы предприятий «Россети» большие ожидания от профессионального конкурса.

«Участники конкурса - руководители РЭС «Россетей» и аналогичных им подразделений в других компаниях - это без преувеличения интеллект и руки системной надежности всего электросетевого комплекса России. Принимая решение о запуске конкурса «Лидеры энергетики» мы хотели, в первую очередь, подчеркнуть, насколько эта категория управленцев важна для отрасли», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Как отметил глава холдинга, выступая на открытии, «проигравших в конкурсе нет».

«Участие в финале - это отличный шанс проявить себя, а для руководителей предприятий, присутствующих сегодня здесь, это прекрасная возможность посмотреть, на что способны их сотрудники», - сказал Павел Ливинский.

По итогам финала конкурса определятся лучшие специалисты, у которых есть шанс стать топ-менеджерами энергетической компании. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

По итогам финала конкурса определятся лучшие специалисты, у которых есть шанс стать топ-менеджерами энергетической компании. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

ИСТОЧНИК KP.RU

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