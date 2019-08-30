ЦСКА в Лиге Европы сыграет осенью с "Эспаньолом", "Ференцварошем" и "Лудогорцем"

В Монако в четверг, 30 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Осенью Россию во втором по престижности турнире Старого света представят две команды. В этот турнир делегированы от нас ФК "Краснодар" и московский ЦСКА. Ранее вылетели из турнира уже тульский "Арсенал" и московский "Спартак".

"Краснодар" попал в группу С, где его соперниками будут швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

ЦСКА попал в группу H, где сыграет против болгарского "Лудогорца", испанского "Эспаньола" и венгерский "Ференцварош".

Групповой этап Лииги Европы пройдет этой осенью и начнется 19 сентября. Последний тур назначен на 12 декабря. Все игры будут проходить по четвергам.

"Краснодар" выступает в групповом этапе Лиги Европы после того, как в двух играх проиграл греческому "Олимпиакосу" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 1:6. А вот московский ЦСКА пробился в турнир как четвертая команда по итогам прошлого сезона чемпионата России.

Точное расписание матчей российских клубов будет оглашено позднее.