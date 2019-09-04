Пенсии еще нет, а льготы - есть

В связи с проведением пенсионной реформы для многих граждан время выхода на пенсию сдвигается, и вместе с этим откладывается возможность получать многие льготы и скидки. Так, для граждан, которые должны были выйти на пенсию по возрасту в 2019 г, первая волна реформы сдвинула выход на пенсию на полгода. Так постепенно будет расти пенсионный возраст. Всего в России сейчас 10 млн людей предпенсионного возраста. И часть льгот эти люди могут получить уже сейчас. К примеру, ПАО «Почта Банк» запустил специальную программу для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие годы. Суть предложения - клиенты предпенсионного возраста (женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет) смогут получить особые условия облуживания и бонусы, которые раньше были доступны только пенсионерам, получавшим в банке пенсию.

Среди них:

- до 6% годовых на остаток по сберегательному счету;

- снижение ставки по кредиту на 2% годовых;

- надбавка 0,25% годовых к ставке по вкладу;

- кэшбэк 3% при оплате в аптеках, на автозаправках и за ж/д билеты;

- бесплатный сервис консультаций «Линия заботы»;

- бесплатная оплата коммунальных услуг в мобильном приложении;

- гарантированная скидка 3% в дополнение к основной скидке на покупку лекарств по программе «Мое здоровье».

Клиенты предпенсионного возраста смогут пользоваться льготными условиями 9 месяцев. Если за это время клиент начнет получать пенсию в Почта Банке, тариф автоматически продлят. Те же, кому до пенсии осталось несколько лет, по окончании специального предложения могут сохранить основные льготы. Для этого нужно будет либо перевести зарплату в банк, либо оставаться «активным» клиентом, то есть тратить каждый месяц не меньше 10 тысяч рублей по любой карте банка или в «Почта Банк Онлайн».

- Наше предложение – отличная возможность, еще не будучи пенсионером, попробовать те продукты и преимущества, которые банк предлагает для действующих пенсионеров, чтобы к моменту выхода на пенсию сделать правильный выбор банка, - пояснили в кредитной организации.

СПРАВКА «КП»

Что еще положено по закону «предпенсионерам» (за 5 лет до выхода на пенсию):

- Налоговые льготы: они могут не платить налоги на дом, квартиру, гараж и шесть соток.

- Оплачиваемая диспансеризация (2 дня в году)

- Запрет на безосновательное увольнение и отказ в приёме на работу.

- Дополнительное обучение с отрывом от работы, по очной форме, с выплатой стипендии, в течение трёх месяцев.