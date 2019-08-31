Как Ричард Гир покупал водку и цыплят табака в котельной Рижского вокзала

«МОЯ ЖЕНА ГОТОВИТ ЛУЧШИЕ В МИРЕ САЛАТЫ»

Ричард Гир уже не снимается в голливудских блокбастерах. Из-за ссоры с китайским правительством (Гир - активный противник китайской политики в Тибете) его фильмы не показывают в КНР, а это - крупнейший кинорынок, которым Голливуд не может пренебрегать.

Но при этом актер, похоже, совершенно счастлив. В США и Европе снимается достаточно много независимых фильмов, которые в Китае прокатывать никто не собирается, и Гир с удовольствием снимается в них. Денег у него хватает (состояние - больше ста миллионов долларов), полтора года назад он женился в третий раз на испанской красавице Алехандре Сильва. Она моложе его в два раза, но это не помеха: Александра после свадьбы сказала, что «ощущает себя в сказке, самой счастливой женщиной на Земле». А Ричард, соответственно, назвал себя самым счастливым на Земле мужчиной: «А как иначе? Я женился на прекрасной женщине, умной, чувствительной, посвятившей себя помощи другим людям (Алехандра активно занимается благотворительностью. - Ред.), веселой, терпеливой, умеющей прощать, да к тому же готовящей лучшие в мире салаты!».

Полтора года назад Ричард Гир женился на испанской красавице Алехандре Сильва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале 2019-го Гир стал отцом мальчика, которого в честь матери назвали Александром. С другим сыном - 19-летним Хомером Джеймсом - у него прекрасные отношения, несмотря на долгий и довольно болезненный развод с его матерью, актрисой Кэри Лоуэлл: недавно актер с семьей и старшим сыном вместе отдыхали в Тоскане.

Гир - буддист, причем это очень серьезно: он увлекся буддизмом, когда ему было двадцать с небольшим лет. Он, как многие молодые люди, чувствовал себя несчастным, постоянно задаваясь вопросом «Зачем все это?» И в одном из нью-йоркских книжных наткнулся на сочинение о тибетском буддизме, написанном увлекательно, «как хороший роман». На протяжении уже многих лет он дружит с Далай-ламой, которого называет своим гуру.

КАК ОН ЧУТЬ НЕ СЫГРАЛ ПУШКИНА

В России главный специалист по Ричарду Гиру - режиссер Сергей Соловьев. Он подружился с ним в 80-е и рассказывает про него замечательные байки.

Например, когда-то Соловьев собирался снимать фильм про Пушкина. А как раз незадолго до этого Гир побывал на Московском кинофестивале, и совершил однодневную поездку в Ленинград, где побывал в пушкинском доме на Мойке. Загорелся биографией Пушкина, и всерьез задумался о том, чтобы его сыграть. Он даже показал голливудским продюсерам соловьевскую «Черную розу, эмблему печали, красную розу - эмблему любви», чтобы продемонстрировать, с каким выдающимся режиссером им предстоит работать на фильме о великом русском поэте. Но увы, ничего не получилось. Потом Соловьев еще много раз пытался поработать с Гиром - например, написал специально для голливудского друга сценарий под названием «Уйдем из дома, станем жить под звездами» про американца, который в разгар перестройки приезжает в Россию, но и тут не срослось…

Кадр из фильма "Красотка".

А в 1990 году тогдашний министр культуры Николай Губенко попросил Соловьева организовать вечер к юбилею Бориса Пастернака. Соловьев позвонил Гиру и предложил приехать в Москву, чтобы прочесть со сцены одно пастернаковское стихотворение. Гир согласился, и объявил, что приедет со своей подругой Синди Кроуфорд. Причем он не хотел жить в гостинице, полагая, что там все напичкано прослушкой КГБ, и Соловьев был вынужден поселить его в своей квартире, настолько маленькой, что пылесос приходилось держать в ванне. На всю жизнь он запомнил, как с Гиром, Синди и переводчиком поднимался на лифте, изгвазданном матерными надписями, с отчетливом запахом мочи («Скажи спасибо, что только мочи!» - сказал Соловьев Гиру, когда тот начал принюхиваться).

А чтобы показать Гиру, как русские покупают водку, когда магазины закрыты, Соловьев отвел его на Рижский вокзал, где из зала ожидания их препроводили в какое-то страшное подземелье, в котельную. Там в отблесках адского пламени им дали две бутылки водки, а на закуску прямо из огнедышащей печи вытащили идеально зажаренных цыплят табака…

Приезжал Гир и уже в новую Россию - на Московский кинофестиваль в 1995 году. Там ему предложили стать председателем жюри и носились с ним как с писаной торбой: вспоминают, что когда ему из гостиницы нужно было перебраться в другое здание на пресс-конференцию, снаряжали целый кортеж, хотя пешком можно было бы дойти за несколько минут. Однако судьей Гир был суровым: в том году главный приз на Московском кинофестивале решили вообще не присуждать, впервые за его долгую историю.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

- «Красотка» (1990)

- «Окончательный анализ» (1992)

- «Соммерсби» (1993)

- «Шакал» (1997)

- «Чикаго» (2002)

- «Хатико: самый верный друг» (2009)