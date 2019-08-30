«Это подорвет устои финансовой системы»: Эксперт - про идею продавать россиянам их долги

Иначе эту инициативу и не назовешь. В ведомстве разработали законопроект, в котором банки хотят обязать продавать долги «плохих заемщиков» не коллекторам, а им самим. Мол, выбиватели кредитов скупают портфели просроченных ссуд за копейки - в среднем за 3% от задолженности. А гражданину можно продать подороже - например, за 5%, пишет «Коммерсант».

С одной стороны, все логично. В выигрыше вроде бы окажутся все. Банки получат больше денег от заведомо невозвратных долгов, а граждане смогут избавиться от бремени за сходную цену. Но эксперты тут же увидели подвох. Если такой закон вступит в силу, чиновники невольно откроют ящик Пандоры. Если заемщики будут понимать, что долги можно не отдавать, возвращать они их не станут.

- Это старая наивная идея. Несколько лет тому назад один крупный банк решил самостоятельно такой механизм применить. Мы максимально деликатно хотели их остановить. Но они попробовали и через неделю эксперимент прекратили, - рассказал «Комсомолке» Павел Медведев, доктор экономических наук.

По его словам, в таком случае для заемщика исчезает неотвратимость платежей. А это подорвет устои всей финансовой системы. Даже если подобный законопроект будет написан, он вряд ли будет принят.

- Это просто безумие. Я возьму миллион, а потом буду сам решать. Вернуть мне его с процентами, вернуть без процентов или вообще подождать и отдать только часть долга, прикинувшись, что у меня тяжелая жизненная ситуация, - объясняет Павел Медведев.

Напомним, общая задолженность россиян перед банками составляет свыше 16 трлн рублей. Средний российский заемщик задолжал по кредитам 11 зарплат (207 тысяч рублей). А средний ежемесячный платеж составляет 44% от доходов. Уровень просроченной задолженности (свыше 30 дней) - 1,7%. За год он вырос примерно вдвое.