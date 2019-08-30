2019-08-30T17:06:44+03:00
Общество

Московские сироты побывали в конной полиции

Для ребят провели экскурсию, которая закончилась показательными выступлениями
Анастасия ВАРДАНЯН
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Воспитанники Филимоновского детского дома интерната побывали на центральной базе конной полиции.Воспитанники Филимоновского детского дома интерната побывали на центральной базе конной полиции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Необычный сюрприз за несколько дней до начала нового учебного года сделали полицейские воспитанникам Филимоновского детского дома интерната. В пятницу, 30 августа, ребята побывали на центральной базе конной полиции, что на улице Викторенко.

Первым делом мальчишек и девчонок, ждал небольшой инструктаж.

- Главное не шумите, это может напугать лошадей. А еще не стоит подходить к ним сзади, может быть опасно, - предупредили ребят полицейские.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но, они, кажется и не думали шуметь: с первых минут за всем происходящим следили словно затаив дыхание. А когда узнали, что можно задавать вопросы, принялись наперебой расспрашивать. Некоторые ребята лошадей увидели впервые в жизни. А уж машины, которые их перевозят, стали открытием абсолютно для всех.

- К месту службы лошадей доставляем в таких автомобилях. В один коневоз помещаются шесть голов…

Познакомили маленьких гостей и с конным айболитом.

- Главная болячка лошадей — это травмы конечностей. После каждой смены мы тщательно осматриваем лошадей. Регулярно делаем им прививки. А еще у них есть собственный солярий, - рассказал Павел Юренев, ветеринарный фельдшер.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как загорают лошадки под искусственным солнцем, ребята увидели собственными глазами. Но, пожалуй, самым зрелищным стал процесс подковки. Мастер ловко орудовал инструментами и казалось, что лошадь не ощущает даже малейшего дискомфорта. Но девчонки все-равно переживали и закрывали глаза ладошками.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Затем началось самое интересное показательные выступления кавалеристов. Котильон фигурная езда под музыку, с помощью этого упражнения тренируется слаженность работы подразделения. Конкур преодоление препятствий и выездка.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Больше всего ребятам понравилось, конечно же, искусство джигитовки. Глазами полными восторга мальчишки смотрели на умение кавалеристов московской полиции, неоднократных победителей и призеров соревнований по джигитовке, владеть шашкой и выполнять акробатические элементы на лошади.

Ну и это еще не все. Специально для ребят в конный полк приехали полицейские кинологи со своими собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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