Утонувший в Москва-реке бизнесмен набрал долгов и проиграл суд бывшему работодателю

Тело президента Global Safe Group, 48-летнего Дениса Щепетьева в пятницу, 30 августа, выловили из Москвы-реки. По предварительным данным, следов насилия нет. Сейчас по факту смерти проверку ведет столичный Следственный комитет.

Но основной остается версия самоубийства. Так что же могло заставить успешного бизнесмена, владельца крупной компании специализирующейся на современных системах видеонаблюдения, свести счеты с жизнью? Как удалось выяснить «КП», последний год выдался для него непростым.

- Так всегда было, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Сейчас все крутят не свои деньги и он не был исключением. Денис всегда кредитовался. Это не только банки были, одалживал деньги у друзей, под проценты, конечно. Потом что-то не так пошло и стал задерживать платежи. А кто это любит? Кредиторы на него давили морально, угрожали. А потом еще эти суды, - рассказал «КП» друг Дениса Щепетьева, просивший не называть его имя.

Всего пять дней назад, в понедельник, 26 августа, Денис Щепетьев проиграл аппеляцию в Мосгорсуде к своему бывшему работодателю - компании «Цезарь Сателлит». Этой фирмой, занимающейся все теми же системами видеонаблюдения, он руководил несколько лет, а потом ушел со скандалом.

- Будучи гендиректором, он получил заем, но предполагалось, что выплачивать его будет фирма. В итоге, деньги начали вычитать из его личных доходов. Конечно, это ему не понравилось, тогда он уволился и подал этот иск. Один за другим он суды проиграл. Не знаю, какая там сумму была, но точно не маленькая. Еще одной кабалой была ипотека. Там платеж ежемесячный больше ста тысяч рублей, - продолжил рассказ друг бизнесмена. - Трудностей хватало, конечно. Но Дениса многие поддерживали. Да и он сильный человек, никто не мог подумать, что такое случится.

Близкие родственники предпринимателя тем временем в версию самоубийства верить отказываются. Супруга уже дала объяснения следователям, в которых не только заявила об угрозах в адрес мужа, но и о пропаже дорогостоящих часов марки «Ролекс». По ее словам, они были на руке мужа и благодаря надежному замку сами упасть просто не могли.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.