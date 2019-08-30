Долой диету - неси котлету!
Советская эпоха удивительно богата на анекдоты. И если справедлива сентенция, что искусство не отражает, а выражает действительность, то, говоря о том времени, анекдотам следует отдать предпочтение перед официальным искусством и всеми прочими жанрами. Анекдоты травили везде - в курилках и на кухнях, в очередях и студенческих общагах, на работе и в гостях. Особым жанром были анекдоты экономические и политические - в них как в зеркале отражалась жизнь страны. Огромная масса смешных историй затрагивала бытовую сферу. И, конечно же, в основном они крутились вокруг вечных сюжетов - что поесть и где достать. Особенно это касалось мясных продуктов и деликатесов, так как в отличие от нашего времени в ту эпоху эти продукты часто не покупали, а доставали. Здесь мы собрали самые веселые анекдоты про мясо, курицу и мясные продукты времен заката советской поры.
О животноводстве...
Из Урюпинского зоосада сбежали три курицы, свинья и корова. Почему сбежали только съедобные животные, выясняет следствие.
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- Как называется корова, которая не дает молока?
- Жадина-говядина.
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- Как у тебя корова 100 литров в день дает?
- Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково спрашиваю: «Ну что у нас сегодня - молоко или говядина?»
О курице…
На базаре женщина осматривает при покупке курицу - и ножку оттопырит, и крылышко, и гузку понюхает, и после долгого осмотра говорит уже утомленному продавцу:
- Мне кажется, что эта курица все же с запахом!
На что продавец ей отвечает:
- Женщина, я думаю, если бы и вас подвергнуть такому тщательному досмотру, то вряд ли бы вы вышли из него с честью!
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- Моня, назови два вида птиц.
- Курица жареная, курица вареная…
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Салат «Брут» - это тот же «Цезарь», но предательски без курицы.
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Гена рассуждает:
- Вот вроде Чебурашкой зовут, а на вкус, как курица…
О мясе…
- Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне еще от папы.
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Звонок в 01:
- Алло, пожарные! Пожарьте мне мясо!
- Мы не жарим, мы тушим.
- Ну тогда потушите...
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Диалог в столовой:
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вам точно свинину можно?
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К продавцу подходит женщина и просит взвесить сверток. Продавец взвешивает:
- Тут ровно 1,2 кг. А что у вас там?
- Два килограмма мяса, которые я купила у вас 10 минут назад.
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Мужик стоит возле мясного прилавка, рассматривает товар. Замечает ценник с надписью: «Суслятина ГК». «Ну, - думает, - вот это да! Все в жизни пробовал: говядину, свинину, баранину, а вот суслятину горячего копчения никогда не ел».
- Девушка, взвесьте мне суслятины горячего копчения 1,5 кило.
- Суслятина Галина Константиновна - это я!
О колбасе и сосисках…
- Доктор, соседи называют меня сумасшедшим, потому что я люблю сосиски.
- Ерунда какая, я тоже люблю сосиски.
- О-о-о, тогда пойдемте, я покажу вам свою коллекцию.
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В магазине. Покупатель - продавцу:
- Вы можете мне нарезать сто граммов колбасы?
- Да, конечно, могу! Приносите!
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Лицемерие - когда говоришь, что покупаешь ливерную колбасу для собаки, а сам при этом облизываешься.
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Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
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Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него собрались собаки.
О котлетах…
- Сеня, жарь котлеты!
- Котлет нету.
- Сеня, жарь, котлеты будут.
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- Это будет трудная ночь, не все доживут до рассвета.
- Маша, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.
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- Существуют ли таблетки от голода?
- Да! Котлеты называются!
ИСТОЧНИК KP.RU