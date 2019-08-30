2019-08-30T18:50:39+03:00
Звезды

Собянин - худрукам московских театров: "Не представляю, как вы это выносите, заниматься искусством и писать отчеты"

Мэр поддержал предложение об увеличении финансирования театров столицы
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин. Фото Владимир Гердо/ТАССМэр Москвы Сергей Собянин и глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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- Коллеги, пожалуйста, отключите звук у своих телефонов, как в театре, - дама в красном костюме напомнила правила, хорошо знакомые всем сидящим в Эфросовском зале столичного театра "Et Cetera".

Директора и худруки ведущих столичных театров, среди которых были Владимир Машков, Олег Меньшиков, Марк Розовский, Юрий Громов, Александр Ширвиндт, послушно потянулись за мобильниками. На встречу с ними сегодня, 30 августа, в театр "Et Cetera" приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Впервые побывал сегодня у Александра Александровича, - посмотрел Собянин на худрука "Et Cetera" Александра Калягина. - Много раз собирался к нему приехать, мы часто виделись на совещаниях. Судя по количеству зрителей в наших театрах, все складывается неплохо. Мы выделили гранты для вас, обсуждали строительство фондохранилища для реквизита, дальнейшее финансирование и ремонт зданий. Более 75 процентов театров уже приведены в порядок.

По словам главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в этом году городским театрам выделили 710 миллионов рублей, в том числе в виде грантов 400 миллионов рублей. Кроме того, в сентябре у всех 34 столичных театров появится фондохранилище для декораций и реквизита.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в театре Et Cetera. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в театре Et Cetera. Фото Владимир Гердо/ТАСС

- Мы часто тратим огромные деньги на склады, у музыкальных театров масштабные декорации, - тут же посетовал худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман. - На выделенном участке уже открывается первая очередь хранилища, и скоро сюда можно будет привезти костюмы.

На встрече театральные деятели с благодарностью вспомнили и об упрощении системы госзакупок для театральных коллективов. Казалось, говоря об этом, худруки в который уже раз облегченно вздохнули.

Режиссер Евгений Писарев и генеральный директор - художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман (слева направо). Фото Владимир Гердо/ТАСС

Режиссер Евгений Писарев и генеральный директор - художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман (слева направо). Фото Владимир Гердо/ТАСС

- А ведь у вас ещё много бюрократической отчётности, - не стал скрывать мэр.

- Мы сильно продвинулись в решении этой проблемы, - сразу успокоил Александр Кибовский. - До сих пор у театров было 242 вида отчётности и 1527 отчетов. Теперь осталось 163 вида и 969 отчетов.

- А оставшуюся часть отчетов можно перевести в электронный вид? - прервал его Собянин. - Тогда хотя бы меньше времени на бумаги тратилось.... (дальше обратился к худрукам) Не представляю, как вы это выносите, заниматься искусством и писать отчеты. Я готов обсудить эту тему с министрами, чтобы вместе найти решение.

По итогам обсуждения Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров.

- Мы выделили дополнительные 400 миллионов рублей на постановки, год театра заканчивается, но жизнь-то продолжается, эти деньги отнимать у театров не нужно, - сказал Собянин. - Давайте оставим такую поддержку.

Теперь 400 миллионов рублей, которые были дополнительно выделены в 2019 году на увеличение грантов городским театрам на текущие постановки и подготовку премьер, сохранят в качестве постоянного финансирования театров на будущие годы.

КОНКРЕТНО

На что потратили бюджетные деньги в Год театра в Москве

По решению мэра Сергея Собянина в 2019 году дополнительно выделили 710 млн. рублей, в том числе:

- 400 млн. рублей - на увеличение грантов городским театрам на текущие постановки и подготовку премьер;

- 250 млн. рублей - на события из Плана основных мероприятий по проведению Года театра. Самые яркие из более 90 событий - юбилей театра на Таганке, режиссёрская лаборатория под руководством Владимира Панкова в Центре драматургии и режиссуры, музейные программы и выставки в Московском театре кукол;

- 60 млн. рублей - на софинансирование федеральных проектов Минкультуры России "Русские сезоны" и "Театральный марафон".

ПЛАНЫ

В Москве в предстоящем сезоне ожидаются:

- юбилей Московского академического театра сатиры – 95 лет (программа к юбилею театра "Нам 5 до 100");

- Фестиваль учеников Олега Табакова "Атом солнца" (Московский театр Олега Табакова);

- Театральный эксперимент "Молодые режиссеры" (Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина);

- Фестиваль камерных спектаклей "Диалоги" (Московский драматический театр "Человек");

- творческие встречи с выдающимися артистами и театральными деятелями - Верой Васильевой, Валентиной Талызиной, Александром Филиппенко, Романом Виктюком, Михаилом Левитиным, Камой Гинкасом;

- III Международный фестиваль театров кукол "Гефест" (Московский театр кукол);

- Международный фестиваль театров теней "ShadowFest" (Московский детский театр теней);

- программа с участием независимых театральных коллективов для детей (Московский культурный фольклорный центр под руководством Рюминой);

- конкурс пьес, написанных детьми (Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина);

- Детский музыкальный театр юного актера отметит 30-летие на Новой сцене Большого театра России;

- продолжение проекта "Театр в школе";

- проект "Театр в шаговой доступности". Свои спектакли 24 московских театра покажут на площадках 13 культурных центров за пределами центра Москвы.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работают 250 театров, из них в систему Департамента культуры столицы входят 82 театра:

6 музыкальных

9 музыкально-драматических

47 драматических

16 детских и кукольных

4 театра с животными.

В систему Минкультуры России входят 13 театров Москвы.

Остальные коллективы считаются частными или некоммерческими проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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