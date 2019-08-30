Находка в Эфиопии: смотрите, как мы выглядели почти 4 миллиона лет назад

Эфиопский антрополог Йоханнес Хайле-Селассие (Dr Yohannes Haile-Selassie), трудящийся в Кливлендском музее естественной истории, и его коллеги из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Болонского университета и Университета Пенсильвании, воссоздали лицо одного из наших предполагаемых предков — так называемого австралопитека анамского (Australopithecus anamensis). Его почти целый череп нашли в Эфиопии в 2016 году. Три года изучали.

Череп австралопитека анамского нашел эфиопский пастух Али Берейно (Ali Bereino).

Место находки.

Антропологи установили, о чем и сообщили недавно в журнале Nature, что обладатель черепа жил 3,8 миллионов лет назад. Соседствовал с австралопитеками другого вида — афарскими, к которым принадлежала знаменитая Люси. Ее останки тоже были обнаружены в Эфиопии еще в 1974 году.

Столь хорошо сохранившихся черепов наших далеких предков раз-два и обчелся.

Считалось, что мы - Homo sapiens — произошли от афарских, а те — от более древних анамских. Не факт, как оказалось. Исследователи нынешнего черепа выяснили, что афарские и анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет существовали вместе. То есть, одни не сменили других на эволюционной лестнице. А это значит, что и анамский австралопитек вполне может быть нашим непосредственным предком. Как и Люси.

Давно не виделись, предок.

Предков, как говорится, не выбирают. Новоявленный — не красив. Но какой уж есть. Некоторым он кажется даже милым.

О других предполагаемых предках людей по женской линии читайте тут и тут

Так выглядела Люси - еще один претендент на роль непосредственного предка человека.