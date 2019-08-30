2019-08-30T19:02:12+03:00
Наука

Находка в Эфиопии: смотрите, как мы выглядели почти 4 миллиона лет назад

Антропологи воссоздали лицо старейшего предка человека [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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За прошедшие миллионы лет мы сильно изменились.За прошедшие миллионы лет мы сильно изменились.
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Эфиопский антрополог Йоханнес Хайле-Селассие (Dr Yohannes Haile-Selassie), трудящийся в Кливлендском музее естественной истории, и его коллеги из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Болонского университета и Университета Пенсильвании, воссоздали лицо одного из наших предполагаемых предков — так называемого австралопитека анамского (Australopithecus anamensis). Его почти целый череп нашли в Эфиопии в 2016 году. Три года изучали.

Череп австралопитека анамского нашел эфиопский пастух Али Берейно (Ali Bereino).

Череп австралопитека анамского нашел эфиопский пастух Али Берейно (Ali Bereino).

Место находки.

Место находки.

Антропологи установили, о чем и сообщили недавно в журнале Nature, что обладатель черепа жил 3,8 миллионов лет назад. Соседствовал с австралопитеками другого вида — афарскими, к которым принадлежала знаменитая Люси. Ее останки тоже были обнаружены в Эфиопии еще в 1974 году.

Столь хорошо сохранившихся черепов наших далеких предков раз-два и обчелся.

Столь хорошо сохранившихся черепов наших далеких предков раз-два и обчелся.

Считалось, что мы - Homo sapiens — произошли от афарских, а те — от более древних анамских. Не факт, как оказалось. Исследователи нынешнего черепа выяснили, что афарские и анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет существовали вместе. То есть, одни не сменили других на эволюционной лестнице. А это значит, что и анамский австралопитек вполне может быть нашим непосредственным предком. Как и Люси.

Давно не виделись, предок.

Давно не виделись, предок.

Предков, как говорится, не выбирают. Новоявленный — не красив. Но какой уж есть. Некоторым он кажется даже милым.

О других предполагаемых предках людей по женской линии читайте тут и тут

Так выглядела Люси - еще один претендент на роль непосредственного предка человека.

Так выглядела Люси - еще один претендент на роль непосредственного предка человека.

Антропологи впервые воссоздали лицо старейшего предка человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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