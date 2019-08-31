2019-08-30T19:18:04+03:00
Общество

Михаил Гусман: Кастро помахал сигарой: «Я с тобой говорю, потому что ты — ТАСС»

Первый заместитель генерального директора крупнейшего информагентства страны — о его 115 годах и об уникальных тассовцах
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Фото Владимир Гердо/ТАССПервый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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ЧТО ЗНАЮТ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

- Когда готовитесь к интервью с зарубежным лидером — чувствуете за спиной мощь агенства?

- Имя ТАСС - ключ ко многим дверям. На самом высоком уровне. Наш бренд — в числе национальных достояний. Дело не только в цифре — 115 лет, но и в роли, которое сыграло агентство в истории страны.

- Ваш бренд хорошо знаком главным персонам мировой политики?

- За эти годы провели 400 бесед с президентами и премьерами. Легендарный экс-лидер Кубы Рауль Кастро много лет никому никаких интервью не давал. А когда всё же согласился побеседовать с вашим покорной слугой, он, тыча в меня своей знаменитой сигарой, спросил: «Знаешь, почему я тебе даю интервью? Потому что ты — ТАСС!». А наш корреспондент Александр Алексеев, когда к власти только пришли барбудос, оказался единственным советским человеком на Острове Свободы (позже там стал послом), переговоры которого с Фиделем и отчеты в Москву определили отношения СССР и Кубы.

ПЕРВЫЙ СНИМОК ГАГАРИНА

- Ваш фотокор снял Гагарина до его полета в космос?

- Да, и пленка ждала в сейфе, когда Гагарин вернется на землю! А наша легенда Николай Железнов не только телеграфировал с Байконура, но и примчался в Москву, чтобы прибытие Гагарина в столицу было на ленте. Его снабдили в редакции мешочком с двухкопеечными монетами. И дядя Коля бежал по Ленинскому проспекту от будки к будке телефонной и передавал репортаж о проезде кортежа с первым космонавтом по Москве.

Фото Гагарина и сообщение о его полете на обложке «КП» от 13 апреля 1961 года - дело рук тассовцев.

Фото Гагарина и сообщение о его полете на обложке «КП» от 13 апреля 1961 года - дело рук тассовцев.

- Но ТАССовцев не знают по именам, в отличие от коллег из электронных и печатных СМИ...

- В информагентствах судьба журналиста — быть безымянным. «Передает ТАСС» - а имена остаются за скобками, это обидно. Журналистский талант требует признания. И мы сейчас только приветствуем, когда наши тассовцы выступают с развернутыми обзорами, под которыми уже стоит их фамилии.

- Журналист ТАСС — высокая каста?

- Тассовец в одном слове - это профессионал. Произошла смена поколений, но наши люди остаются гордостью журналистики. Зарубежные собкоры, на мой взгляд, лучшие в своей сфере. Андрей Кириллов и Василий Головнин — руководители наших представительств в Пекине и в Токио. Их коллеги Илья Дмитрячев в Лондоне и Дмитрий Кирсанов в Вашингтоне. Зимою не стало блистательного собкора в Риме Алексея Букалова. Он открыл миру пушкинскую Италию, сопровождал трех римских пап, входя в самый близкий пул Ватикана. Его сменила замечательная Вера Щербакова.

В ЧЕМ ПРАВДА, АМЕРИКАНЕЦ?

- Вы в постоянной борьбе с мировыми китами— Reuters, AFP, АP?

- Через две недели в Праге генассамблея европейского альянса информагентств. По уставу возможно лишь одно агенство от страны — и Россию там представляет ТАСС. Мы приложили руку к созданию всемирного конгресса информагентств 15 лет назад. Наш многолетний партнер — американское АР, несмотря на напряженные отношения США и России. Мы с Ассошиэйтед пресс к 75-летию победы готовим совместную фотовыставку, покажем её в России, в Америке. Там фронтовые съемки наших и американских фотокоров.

- Случалось, проигрывали западным монстрам в гонке?

- Мы в круглосуточной конкуренции с ними и с российскими коллегами. Зимой и летом в 10 утра на тассовских планерках смотрим, кто кого опередил хоть на несколько секунд. Нам грех жаловаться на то, что мы от кого-то когда-то отставали.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на церемонии гашения художественного маркированного конверта, приуроченной к 115-летию агентства, которое отмечается 1 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на церемонии гашения художественного маркированного конверта, приуроченной к 115-летию агентства, которое отмечается 1 сентября.Фото: Иван МАКЕЕВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Многое с Михаилом Гусманом обсудить не успели, но знаю, он хотел бы напомнить про большие проекты любимого агентства.

Кроме того, что ТАСС — генеральный информпартнер крупнейших международных экономических форумов в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, он плотно работает с шестью десятками информагенств со всех континентов. Именно по инициативе ТАСС 20 лет назад была создана Всемирная ассоциация русской прессы и Всемирный конгресс информационных агенств.

В апреле этого года ТАСС стал оператором ресурса «Будущее России. Национальные проекты» (сейчас на портале выходит до 200 новостей в сутки!) и появляются материалам с топовыми фигурами политики, бизнеса и искусства...

ТАСС развивает интерактивные диджитал-проекты, например, виртуальные путешествия по ведущим российским театрам из Питера, Новосибирска, Ярославля — видео в формате 360.

А совместно с Министерством просвещения РФ ТАСС запустил информационно-образовательный проект «Ньюм», где контент подается в виде анимационного ролика и видеоновости.

К 115-летию ТАСС представил спецконверты для коллекционеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 115-летию ТАСС представил спецконверты для коллекционеров.Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ежесуточно ТАСС публикует 1,5 тысячи сообщений и более 500 фото- и видеосюжетов от корреспондентов в России и за рубежом.

В фотобанке ТАСС — 28 млн изображений с начала ХХ века.

В 60 странах работают 63 представительства ТАСС.

КСТАТИ

В 1915-м зарплата редактора ТАСС была 414 рублей, а депутата Госдумы — 400 рублей.

В изданиях РОСТА (прежнее название ТАСС) печатались Ленин, Троцкий, Бухарин, Киров, Малевич, Кольцов, Катаев, а перу Маяковского принадлежит львиная доля того, что выходило в «Окна РОСТА».

Знаменитое здание на Тверской, 12 построили с легкой руки Фиделя Кастро — но планировалось оно...26-этажным.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ТАССовцы запечатлели для истории спасение полярной экспедиции Папанина.

Фотокорам ТАСС принадлежат уникальные кадры с конференций в Тегеране-43 и в Ялте-45, водружение красного флага над рейхстагом, свершения на БАМе.

Портреты летчиков из первого отряда космонавтов еще до старта Гагарина сделал фотокор ТАСС Валентин Черединцев.

Первые неформальные кадры генсека КПСС Брежнева — дело рук фотокора ТАСС Владимира Мусаэльяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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