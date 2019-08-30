Валентина Терешкова: Иосифа Кобзона в 60-х мы приняли в отряд космонавтов и он готов был начать подготовку к полёту

В пятницу, 30 августа, в годовщину смерти народного артиста СССР, Героя Труда России, депутата Госдумы Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище столицы ему открыли новый памятник.

По этому случаю здесь собрались, как заметил Григорий Лепс, "русские люди разных национальностей", причём - несколько тысяч: родные, близкие, ученики, коллеги по сцене, поклонники...

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о Кобзоне очень тепло и проникновенно - не только как о маститом депутате и великом певце, но и - просто как о трудолюбивом человеке.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

И вообще - обстановка на Востряковском в этот день была несколько необычной: и торжественной, и - в тоже время приподнятой. Даже столы накрыли - можно было выпить не только воды, тот же Лепс анонсировал и... "рюмку водки на столе".

Геннадий Зюганов рассказал, что песни Кобзона любит вся его семья, включая - и внуков.

- У меня их семеро, все мальчишки, - уточнил генсек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии памятника Иосифу Кобзону на центральном Востряковском кладбище. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

- А у нас, в основном, - внучки, - вступила в разговор Неля Михайловна, вдова Кобзона. - Можем и породниться.

- Вот так и рождаются сенсации, - прокомментировал этот диалог - громко, в микрофон - кто-то из гостей. - Обратите внимание, сколько здесь прессы!

А Валентина Терешкова - впервые - рассказала (на полном серьезе!) как Кобзон чуть было не стал космонавтом:

-.В далеком 1962-м Иосиф, молодой ещё певец, приехал к нам в отряд космонавтов с концертом. Тогда-то меня с ним и познакомил Юрий Гагарин, с тех пор мы и дружили все это время. Кстати, через пару лет Кобзона уже приняли в отряд космонавтов и он даже готов был начать подготовку для полёта на орбиту. Но потом мы раздумали запускать Иосифа в космос, все-таки там все может случиться, а на Земле он нужнее.

Памятник певцу, депутату Госдумы РФ Иосифу Кобзону на центральном Востряковском кладбище. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Ирина Роднина, Артур Чилингаров, Леонид Рошаль, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Зураб Церетели, Александр Шилов... Всех знаменитостей, кто пришёл в этот день на Востряковское, не перечислить.

К микрофону даже подошёл внук Иосифа Давыдовича - Миша Кобзон, рассказал "про дедушку"...

Было море цветов. Звучали аплодисменты. И даже - выкрики: "Браво!" Это когда со скульптуры упало белое покрывало, и перед собравшимися - в полный рост - предстал бронзовый Иосиф Кобзон - на высокой сцене.

Мы тоже положили у подножия букет красных роз - от "Комсомолки". Потом погладили литую бронзу: она была шершавой и тёплой.

dumagovru В Москве открыт памятник Иосифу Кобзону

КСТАТИ

Бронзовая фигура Иосифа Кобзона отлита на базе Студии военных художников имени Грекова Минобороны России. Памятник сделан из гранита (Скульптор Дмитрий Клавсуц, архитектор - Денис Бобылев.) Работы по камню выполнили специалисты Долгопрудненского камнеобрабатывающего комбината. Семья Иосифа Давыдовича выразила глубокую благодарность всему коллективу предприятия и его руководителю Александру Нагину.

...Когда мы уже уходили с Востряковского, нам удалось коротко пообщаться с сыном Иосифа Давыдовича - Андрем Кобзоном.

- Скульптура так ярко отражает характер вашего отца, - поделились мы своими впечатлениями. - Да и в целом композиция памятника - такая тёплая.

На лице Андрея (а мы поняли, что и он тоже активно работал над образом отца в бронзе) появилась такая знакомая кобзоновская улыбка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/468284" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон: Я еще допою.Чтобы взять интервью у великого певца и депутата Госдумы, наши корреспонденты поехали вместе с ним в командировку за пять тысяч километров, в его избирательный округ - Агинский Бурятский.

ПАМЯТЬ

Иосиф Кобзон: Я ещё допою

30 августа - печальная дата: именно в этот день, в 2018-м, перестало биться сердце Иосифа Давыдовича Кобзона.

Его сегодня не хватает очень-очень многим: космонавтам, солдатам, ветеранам, музыкантам... Но, прежде всего, - простым людям.

Только сейчас по-настоящему понимаешь - кем он остается для миллионов (подробности)