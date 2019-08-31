Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019: прямая видеотрансляция матча 8 тура молодежного первенства России по футболу
Большие футбольные выходные в Москве грядут 31 августа и 1 сентября. И первым номером этой программы значится встреча молодежных составов Спартака и Зенита в полдень субботы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019.
История личных встреч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
В последний раз команды между собой играли в марте 2019 года. И "Спартак" на своем поле разгромил со счетом 5:1 питерский клуб. А до того в октябре 2018 года молодежный состав "Зенита" выиграл 1:0 на своем поле у соперников.
Прогнозы букмекеров на матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
"Спартак" после 7 туров идет на 12 месте, "Зенит" - третий. У питерцев более предпочтительные шансы на успех.
Прогноз на матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
У "Зенита" больше шансов на победу в этой игре.
Время начала матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
Матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019 года в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Спартак мол. - Зенит мол. можно посмотреть 31 августа и начнется в 12:00 по московскому времени на Youtube-канале московского "Спартака".
Трансляция матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019
Трансляция матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Youtube-канале московского "Спартака" с 12:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU