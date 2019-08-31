Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019: прямая видеотрансляция матча 8 тура молодежного первенства России по футболу

Большие футбольные выходные в Москве грядут 31 августа и 1 сентября. И первым номером этой программы значится встреча молодежных составов Спартака и Зенита в полдень субботы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019.

История личных встреч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

В последний раз команды между собой играли в марте 2019 года. И "Спартак" на своем поле разгромил со счетом 5:1 питерский клуб. А до того в октябре 2018 года молодежный состав "Зенита" выиграл 1:0 на своем поле у соперников.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

"Спартак" после 7 туров идет на 12 месте, "Зенит" - третий. У питерцев более предпочтительные шансы на успех.

Прогноз на матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

У "Зенита" больше шансов на победу в этой игре.

Время начала матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

Матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019 года в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак мол. - Зенит мол. можно посмотреть 31 августа и начнется в 12:00 по московскому времени на Youtube-канале московского "Спартака".

Трансляция матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019

Трансляция матча Спартак мол. - Зенит мол. 31 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Youtube-канале московского "Спартака" с 12:00 по московскому времени.