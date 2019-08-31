2019-08-30T21:56:38+03:00
Спорт

Локомотив - Ростов 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Ростов 31 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" ждет дома игра против "Ростова"."Локомотив" ждет дома игра против "Ростова".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Именно эти две команды подошли к последнему летнему туру в ранге лидеров. "Локомотив" и "Ростов" входят в пятерку клубов РПЛ с 14 очками, которые делят 1-5 места. Победитель этой встречи сможет заполучить более выгодное место на перерыв в первенстве страны. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ростов 31 августа 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Ростов 31 августа 2019

Команды играли между собой в чемпионатах России 50 раз. 30 побед на счету "Локомотива", 15 игр завершились вничью, а еще 5 встреч закончились победой "Ростова".

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ростов 31 августа 2019

В этой игре будет ничья.

Прогноз на матч Локомотив - Ростов 31 августа 2019

В этой игре шансы команд на победу равны.

Время начала матча Локомотив - Ростов 31 августа 2019

Матч Локомотив - Ростов 31 августа 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Ростов 31 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Ростов можно посмотреть 31 августа и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Ростов 31 августа 2019

Трансляция матча Локомотив - Ростов 31 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.

Локомотив - Ростов 31 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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