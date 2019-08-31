Ювентус - Наполи 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Прямо на старте сезона в чемпионате Италии будет сыгран невероятный по крутизне поединок. "Ювентус" с Роналду будет играть дома с "Наполи", который последние годы является одним из топ-клубов итальянской Серии А. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Наполи 31 августа 2019.
Статистика личных встреч Ювентус - Наполи 31 августа 2019
У команд - богатая история встреч. 148 матчей сыграли между собой "Наполи" и "Ювентус". 31 победа на счету неаполитанцев, 48 встреч завершились вничью, а 69 раз выигрывал "Ювентус".
Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019
Предпочтительный итог - победа "Ювентуса".
Прогноз на матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019
У "Ювентуса" больше шансов на успех.
Время начала матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019
Матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Ювентус - Наполи можно посмотреть 31 августа и начнется в 21:30 по московскому времени на телеканале Матч! Футбол 2
Трансляция матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019
Трансляция матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019 года состоится в прямом эфире на телеканале Матч! Футбол 2 с 21:30 по московскому времени.
Ювентус - Наполи 31 августа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU