2019-08-30T22:32:34+03:00
Спорт

Ювентус - Наполи 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Италии по футболу Серия А

Футбол, матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ювентус" сыграет против "Наполи" на своем поле."Ювентус" сыграет против "Наполи" на своем поле.Фото: REUTERS
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Прямо на старте сезона в чемпионате Италии будет сыгран невероятный по крутизне поединок. "Ювентус" с Роналду будет играть дома с "Наполи", который последние годы является одним из топ-клубов итальянской Серии А. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Наполи 31 августа 2019.

Статистика личных встреч Ювентус - Наполи 31 августа 2019

У команд - богатая история встреч. 148 матчей сыграли между собой "Наполи" и "Ювентус". 31 победа на счету неаполитанцев, 48 встреч завершились вничью, а 69 раз выигрывал "Ювентус".

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019

Предпочтительный итог - победа "Ювентуса".

Прогноз на матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019

У "Ювентуса" больше шансов на успех.

Время начала матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019

Матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Наполи 31 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ювентус - Наполи можно посмотреть 31 августа и начнется в 21:30 по московскому времени на телеканале Матч! Футбол 2

Трансляция матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019

Трансляция матча Ювентус - Наполи 31 августа 2019 года состоится в прямом эфире на телеканале Матч! Футбол 2 с 21:30 по московскому времени.

Ювентус - Наполи 31 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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