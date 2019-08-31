2019-08-30T23:01:22+03:00
Спорт

Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе

Бокс. Бой в супертяжелом весе, Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 31 августа 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поветкин и Фьюри перед боем.Поветкин и Фьюри перед боем.Фото: REUTERS
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Российский боксер Александр Поветкин после неудачной схватки год назад с Энтони Джошуа. И вновь местом боя "Русского Витязя" будет столица Великобритании. И соперник не столь грозный, брат скандального Тайсона Фьюри - Хьюи.

Когда пройдет бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019

Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри состоится вечером 31 августа 2019 года

Время начала боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019

Боксерский бой между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри начнется после 23-00 по московскому времени в Лондоне 31 августа 2019.

Прогноз на бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019

Александр Поветкин добьется победы на британцем Хьюи Фьюри.

Место боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019

Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019 пройдет в рамках большого вечера бокса на стадионе О2 в Лондоне.

Прямая онлайн-трансляция боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019

Проследить за ходом боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри можно будет в прямом телеэфире телеканала "Матч Боец", начиная с 22:55 по московскому времени.

Вечер бокса 31 августа 2019 в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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