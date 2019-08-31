Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Российский боксер Александр Поветкин после неудачной схватки год назад с Энтони Джошуа. И вновь местом боя "Русского Витязя" будет столица Великобритании. И соперник не столь грозный, брат скандального Тайсона Фьюри - Хьюи.
Когда пройдет бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019
Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри состоится вечером 31 августа 2019 года
Время начала боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019
Боксерский бой между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри начнется после 23-00 по московскому времени в Лондоне 31 августа 2019.
Прогноз на бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019
Александр Поветкин добьется победы на британцем Хьюи Фьюри.
Место боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019
Бой Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019 пройдет в рамках большого вечера бокса на стадионе О2 в Лондоне.
Прямая онлайн-трансляция боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри 31 августа 2019
Проследить за ходом боя Александр Поветкин - Хьюи Фьюри можно будет в прямом телеэфире телеканала "Матч Боец", начиная с 22:55 по московскому времени.
Вечер бокса 31 августа 2019 в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU