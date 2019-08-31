Бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона мира WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает поход за чемпионскими титулами. В Лондоне он сойдется в бою с Люком Кэмпбеллом. На кону будет чемпионский пояс WBC.

Когда пройдет бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019

Бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбэлл состоится вечером 31 августа 2019 года в Лондоне на стадионе О2 Арена и будет финальной схваткой большого вечера бокса.

Время начала боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019

Боксерский бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом начнется после 23-55 по московскому времени в Лондоне 31 августа 2019.

Прогноз на бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019

Василий Ломаченко одержит победу над британцем Люком Кэмпбеллом.

Место боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019

Бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019 пройдет в рамках большого вечера бокса на стадионе О2 в Лондоне.

Прямая онлайн-трансляция боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл 31 августа 2019

Проследить за ходом боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл можно будет в прямом телеэфире телеканала "Матч ТВ", начиная с 22:55 по московскому времени.