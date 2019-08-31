2019-08-31T01:56:11+03:00
Звезды

Самая перекроенная из сестер Кардашьян накачала себе губы-вареники

После многочисленных операций 35-летняя Хлои изменилась до неузнаваемости
Ирина СУХАНОВА
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Слева: такой Хлои Кардашьян была до пластики. Справа: так она выглядит сейчас.Слева: такой Хлои Кардашьян была до пластики. Справа: так она выглядит сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Когда-то младшая сестра Ким Кардашьян была самой неказистой из всего своего фигуристого клана. Хлои Кардашьян была самой крупной из сестер, имела лишний вес и не слишком привлекательную внешность. Но когда у тебя есть деньги, и к твоим услугам лучшие пластические хирурги планеты, все решаемо. За последние пару лет Хлои перекроила себя так, что стала совершенно другим человеком. Она похудела, стала блондинкой и полностью изменила черты лица. На днях Хлои прошла через еще одну операцию: она закачала в губы филлеры и стала обладательницей чрезмерно пухлого рта.

Результатами очередного преображения Хлои поделилась в Инстаграме. Реакция фолловеров не заставила себя ждать: в комментариях Интернет-пользователи написали, что наследница известной фамилии совсем перестала походить на себя. Прочитав вирутальные послания, Хлои распереживалась и закрыла свой пост для комментариев.

Слева: Хлои до пластики. Справа: теперь она обладательница роскошных губ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слева: Хлои до пластики. Справа: теперь она обладательница роскошных губ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам доктора Артура Йона, к которому обратился американский портал Radaronline.com, Хлое сделала ринопластику (изменила форму носа), удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек) и сделала лицо более скульптурным, заполнив скулы филлерами. Сестра Ким Кардашьян также увеличила губы (с помощью тех же филлеров) и исправила форму подбородка. А еще сделала липосакцию, которая помогла ей окончательно избавиться от жировых отложений. Хотя сама Хлое говорит, что похудела естественным путем.

- Я несколько раз перечитывала свой Twitter, и меня дико бесит, что некоторые обвиняют меня в зацикленности на своей фигуре. До беременности я проводила в зале по пять-шесть дней в неделю. Для меня это святое! Я люблю то, чем я занимаюсь, - уверяет она.

Хлое говорит, что похудела естественным путем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хлое говорит, что похудела естественным путем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В апреле прошлого года Хлое впервые стала мамой – она родила дочку. А спустя 8 месяцев после родов продемонстрировала абсолютно плоский живот – такому прессу позавидует любая модель. Поклонники подозревают, что дело все же не обошлось без липосакции. Сама же Хлое настаивает, что просто сидела на жесткой диете, отказавшись от сахара, и много тренировалась.

Конечно, Хлое выгодно уверять всех в натуральности своих форм. Как и ее сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, она зарабатывает на Инстаграме. Один рекламный пост на ее страничке стоит 250 тысяч долларов. Кому захочется терять такие деньги?

ИСТОЧНИК KP.RU

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