«Золотая сотня»: в Челябинске объявили победителей конкурса «Лидеры энергетики»

В Челябинске назвали победителей первого конкурса специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики»: в их число вошли 102 инженера-энергетика со всей страны. Профессиональный конкурс проводится компанией «Россети» совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Его участниками стали сотрудники дочерних компаний «Россетей» и других крупных электросетевых организаций. Главная цель энергетического соревнования - выявить талантливых руководителей технического блока, мотивированных на карьерный рост. «Золотая сотня» победителей станет главным кадровым резервом электросетевой отрасли.

Имена победителей были объявлены во время церемонии закрытия Всероссийского съезда энергетиков, организованного группой «Россети». «Золотую сотню» поздравил министр энергетики РФ Александр Новак. Председатель Совета директоров компании «Россети» отметил, что подобный конкурс проводится в нашей стране впервые, и подчеркнул его значимость для всей энергетической отрасли России.

- Ни для кого не секрет, что энергетика – это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания «Россети» в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала, - отметил Александр Новак. - Хочу поздравить всех участников конкурса «Лидеры энергетики» и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!

"Золотая сотня" - победители первого в истории отрасли конкурса "Лидеры энергетики". Фото предоставлено ПАО Россети.

В конкурсе участвовали более 1800 руководителей районов электрических сетей и других подразделений со всей России. В течение месяца они выполняли теоретические задания и решали практические задачи как онлайн, так и в реальных рабочих условиях. Одним из практических заданий стал аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области, результаты которого были оглашены на съезде энергетиков в Челябинске.

В финал конкурса в итоге вышли 440 человек. 30 августа в Челябинске их ждали последние испытания в виде заданий по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. Победителей определяло профессиональное жюри. В него вошли приглашенные эксперты, в том числе победители конкурса «Лидеры России», руководители Министерства энергетики РФ и группы «Россети».

На церемонии награждения победителей глава «Россетей» Павел Ливинский пообещал, что подобные конкурсы будут проводиться один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций.

- То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в «Россети», - это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России, - подчеркнул Павел Ливинский. - Вместе мы решим абсолютно любые задачи!