В США зрители снова болели против русского теннисиста Медведева. Но он выиграл

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в восьмерку сильнейших на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. В матче четвертого круга он в четырех партиях обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

По ходу игры действия Медведева вновь освистывали зрители. Так было и в прошлой игре, так получилось и сейчас.

Ну, и после матча Даниил Медведев в официальном интервью снова обратил внимание на болельщиков, которые освистывали его:

- Сегодня я проигрывал в матче. Перед началом игры у меня разболелось бедро, ныло плечо, я даже думал сняться с турнира, настолько было тяжело. Я принял большое количество обезболивающих.

Но мне помогли трибуны, они вновь зарядили меня энергией и желанием выиграть. Вы болели против меня и дали столько сил, чтобы победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч.

Как игра с Кепфером? Он отличный теннисист. Если продолжит выступать в том же духе, будет великолепен.

Дальше на пути Даниила Медведева - швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Он победил первую ракетку мира Новака Джоковича. После двух проигранных партий сербский теннисист отказался от борьбы из-за травмы левого плеча.