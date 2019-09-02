2019-09-02T08:20:50+03:00
Спорт

В США зрители снова болели против русского теннисиста Медведева. Но он выиграл

Пятая ракетка мира прошел в четвертьфинал US Open, победив Доминика Кепфера [видеообзор]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Медведев.Даниил Медведев.Фото: REUTERS
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в восьмерку сильнейших на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. В матче четвертого круга он в четырех партиях обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

По ходу игры действия Медведева вновь освистывали зрители. Так было и в прошлой игре, так получилось и сейчас.

Ну, и после матча Даниил Медведев в официальном интервью снова обратил внимание на болельщиков, которые освистывали его:

- Сегодня я проигрывал в матче. Перед началом игры у меня разболелось бедро, ныло плечо, я даже думал сняться с турнира, настолько было тяжело. Я принял большое количество обезболивающих.

Но мне помогли трибуны, они вновь зарядили меня энергией и желанием выиграть. Вы болели против меня и дали столько сил, чтобы победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч.

Как игра с Кепфером? Он отличный теннисист. Если продолжит выступать в том же духе, будет великолепен.

Дальше на пути Даниила Медведева - швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Он победил первую ракетку мира Новака Джоковича. После двух проигранных партий сербский теннисист отказался от борьбы из-за травмы левого плеча.

Видеообзор матча Даниил Медведев - Доминик Кепфер.Даниил Медведев победил в четвертом круге немца Доминика Кепфера. Лучшие моменты матча на видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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