Юнна Мориц: Я санкций жду... За то, что наше войско имело отвратительное свойство – не сдать страну и грохнуть гитлерьё
Так бывает - сегодня с утра я прочитал - одно за другим - два стихотворения моей любимой поэтессы. И оба про... санкции.
Вот и подумал - а не много ли чести Западу - писать про его глупую и недальновидную «санкционную политику» в отношении России ещё и в стихах? Ну, и решил спросить об этом у самой Юнны Мориц.
- Стихи написаны в разное время, - рассказала Юнна Петровна, - стихов про санкции не бывает много, поскольку санкции - международный бандитизм, сопровождаемый постоянно бандитскими текстами о том, что Россию надо давить, сдерживать её развитие, не давать ей дышать, и всё это вместе взятое творится и говорится безнаказанно, хотя и является преступлением против Прав Человека России!
А я в данном случае – «Чистая лирика Сопротивления» , действующее лицо Человеческого Достоинства.
- Вот так!
Ну, а теперь - несколько залпов от «Вооружённых Сил Слов» выдающейся Поэтессы...
* * *
Санкции – разве они из-за Крыма?
Врёте! А чистая правда без грима –
В том, что покуда Россия жива,
Санкции будут расти, как трава!
***
Санкции будут плодиться, как мухи, –
Поводов для русофобской чернухи
Столько, что бесится санкций братва,
Сколько столетий Россия жива!
***
Санкции будут за вдох и за выдох,
Будут они в нескончаемых видах,
В олимпиадах пылать, как дрова, –
Всё потому, что Россия жива!
***
Санкциям если назначили цену,
Чтобы они подлежали обмену, –
Значит, у сделки цена такова:
Чтоб не осталась Россия жива!
***
Санкции – разве они из-за Крыма?
Их нескончаемость необозрима,
Только не будет у них торжества, –
Крым торжествует – Россия жива!
***
Премию – санкциям, премию Нобеля
Дайте за то, что они не угробили
Нас – и, покуда Россия жива,
Санкции будут расти, как трава!
* * *
Я санкций жду – за то, что всем народом
Дышать мы продолжаем кислородом!..
За всё, что милость мне дала Господня,
Я санкций жду от запада сегодня, –
За солнце, за луну, за всё подряд
Я санкций жду от западных ребят.
***
Тем более – за то, что наше войско
Имело отвратительное свойство –
Не сдать страну и грохнуть гитлерьё,
За это преступление моё
В Европе и, в особенности в Польше,
Я санкций жду всё больше и всё больше!
***
За Крым, не превращённый в крыматорий,
Людей в Одессе сжёг живьём который,
А также за Донбасс, где никогда
Не будет русофобская среда,
Я санкций жду, живя во всех столетьях,
Где я купаюсь в славе санкций этих!
Юнна Мориц.
ИСТОЧНИК KP.RU