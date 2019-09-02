2019-09-02T08:40:20+03:00
Общество

Юнна Мориц: Я санкций жду... За то, что наше войско имело отвратительное свойство – не сдать страну и грохнуть гитлерьё

Великая поэтесса - нашему обозревателю Александру Гамову - о том, почему она решила посвятить стихи «международному бантитизму»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Фото: Александр ГамовФото: Александр Гамов
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Так бывает - сегодня с утра я прочитал - одно за другим - два стихотворения моей любимой поэтессы. И оба про... санкции.

Вот и подумал - а не много ли чести Западу - писать про его глупую и недальновидную «санкционную политику» в отношении России ещё и в стихах? Ну, и решил спросить об этом у самой Юнны Мориц.

- Стихи написаны в разное время, - рассказала Юнна Петровна, - стихов про санкции не бывает много, поскольку санкции - международный бандитизм, сопровождаемый постоянно бандитскими текстами о том, что Россию надо давить, сдерживать её развитие, не давать ей дышать, и всё это вместе взятое творится и говорится безнаказанно, хотя и является преступлением против Прав Человека России!

А я в данном случае – «Чистая лирика Сопротивления» , действующее лицо Человеческого Достоинства.

- Вот так!

Ну, а теперь - несколько залпов от «Вооружённых Сил Слов» выдающейся Поэтессы...

* * *

Санкции – разве они из-за Крыма?

Врёте! А чистая правда без грима –

В том, что покуда Россия жива,

Санкции будут расти, как трава!

***

Санкции будут плодиться, как мухи, –

Поводов для русофобской чернухи

Столько, что бесится санкций братва,

Сколько столетий Россия жива!

***

Санкции будут за вдох и за выдох,

Будут они в нескончаемых видах,

В олимпиадах пылать, как дрова, –

Всё потому, что Россия жива!

***

Санкциям если назначили цену,

Чтобы они подлежали обмену, –

Значит, у сделки цена такова:

Чтоб не осталась Россия жива!

***

Санкции – разве они из-за Крыма?

Их нескончаемость необозрима,

Только не будет у них торжества, –

Крым торжествует – Россия жива!

***

Премию – санкциям, премию Нобеля

Дайте за то, что они не угробили

Нас – и, покуда Россия жива,

Санкции будут расти, как трава!

* * *

Я санкций жду – за то, что всем народом

Дышать мы продолжаем кислородом!..

За всё, что милость мне дала Господня,

Я санкций жду от запада сегодня, –

За солнце, за луну, за всё подряд

Я санкций жду от западных ребят.

***

Тем более – за то, что наше войско

Имело отвратительное свойство –

Не сдать страну и грохнуть гитлерьё,

За это преступление моё

В Европе и, в особенности в Польше,

Я санкций жду всё больше и всё больше!

***

За Крым, не превращённый в крыматорий,

Людей в Одессе сжёг живьём который,

А также за Донбасс, где никогда

Не будет русофобская среда,

Я санкций жду, живя во всех столетьях,

Где я купаюсь в славе санкций этих!

Юнна Мориц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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