Квят с последнего места заехал на седьмое

Даниил Квят стартовал с 19-й позиции, поскольку получил штраф за смену мотора. Но гонку провел великолепно, финишировав на 7-м месте. При этом российский пилот обогнал своего нового партнера по команде Пьера Гасли, которого понизили классом и опустили из главной команды «Ред Булл» в «Торо Россо».

А ведь после подиума Квята на Гран-при Германии в конце июля все ждали, что именно его повысят до «Ред Булла». Но выбрали другого пилота «Торо Россо» Александера Албона. Тогда говорили, что «Русскую ракету» попридержали, чтобы он не стал зарубаться с первым номером «Ред Булла» Максом Ферстаппена. Тем ни менее опасное соперничество, теперь уже внутри и между двумя командами одного концерна, продолжается.

Квят, конечно, остался очень доволен своим выступлением:

— У нас была фантастическая гонка, прийти с последнего места на стартовой решетке к седьмой позиции на финише было отличным результатом. Мы знали, что более прохладная погода лучше подойдет для нашей машины, и на самом деле мы сделали очень большой шаг вперед. Наша машина, кажется, лучше работает по воскресеньям в этом году, и мне это нравится — ведь это как раз те дни, когда нужно быть самым быстрым. У нас было много обгонов, хорошее управление, отличная стратегия, и у нас также был темп, чтобы быть конкурентоспособными. Мы собрали все вместе, и я очень доволен своей гонкой и конечным результатом, — сказал Квят пресс-службе «Торо Россо».

На а победителем Рна-при Бельгии неожиданно для всех стал пилот Шарль Леклер из «Феррари». Кстати, для монегаска эта первая победа в королевских гонках.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981

3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,585

4. Себастьян Феттель («Феррари») +26,422

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 268 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 203 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 169 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 157 очков

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 65 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков

8. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

10. Александер Албон («Ред Булл») — 26 очков

Кубок конструкторов

1. Мерседес — 471 очко

2. Феррари — 326

3. Ред Булл — 254

4. Макларен — 82

5. Торо Россо»— 51

6. Рено — 43

7. Рейсинг Пойнт — 40

8. Альфа Ромео — 32

9. Хаас — 26

10. Уильямс — 1.