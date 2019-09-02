Квиддич станет олимпийским видом спорта

На самом деле мало кому сейчас понятно, как изменится мир в ближайшие лет пять, а не то, что через 50 лет. Слишком много всего и слишком быстро все происходит. Первому, мало что умевшему смартфону всего 12 лет! А сейчас даже в далеком поселке на острове в Баренцевом море детишки ходят за водой к ручью с умным телефоном. Так веселее.

Тем более интересно, что еще могут наворотить инженеры с учеными, что может произойти.

Samsung собрал шесть ведущих ученых и футурологов Британии и попросил подготовить исследование – чего интересненького нам ждать в ближайшие десятилетия. В группу вошли президент techUK Жаклин де Рохас, директор по инженерному делу и образованию Королевской инженерной академии Рис Морган, исследователь цифрового здравоохранения Моргейн Гейл, специалист-консультант Королевского колледжа искусств по инновационному проектированию Маниш Джунджа, профессор, дизайнер Дейл Рассел и футуролог Мэтью Гриффин.

Часть их прогнозов очевидна. А часть любопытная и весьма романтична.

Итак, что обещают в ближайшие десятилетия британские футурологи (не путать с британскими учеными!):

- Транспортные трассы станут прокладывать под водой. С одной стороны, это проще, чем вырубать тоннели в грунте (нынешний проект Илона Маска). С другой стороны, придется научиться делать прочные своды, которые бы выдерживали давление воды. А если это получится – доехать из Великобритании в Европу можно будет меньше, чем за час.

Проект магистралей под водой. Фото: Samsung

- Альтернатива: воздушные такси и автобусы. Как это может быть хорошо показано в «Пятом элементе» и многих других фантастических фильмах. Другое дело, что, скорее всего, для передвижений будут использоваться модернизированные дроны.

- Многоразовые ракеты. И для путешествия на Луну и Марс. И для полетов по внутриземным маршрутам. Собственно, тут опять вспоминаем Илона Маска с его идеей многоразовых ракет, преодолевающий за пару десятков минут расстояние от Сан-Франциско до Гонконга. Кстати, на днях был испытан первый прототип такой ракеты – Starship.

Воздушное такси. Фото: Samsung

Робот проследит за здоровьем

В здравоохранении произойдет несколько принципиальных прорывов (некоторые, кстати, уже испытываются):

- Цифровой помощник будет собирать информацию о нас и нашем здоровье в течение всей жизни. И корректировать диету, подсказывать необходимую нагрузку, а в случае болезни подбирать лечение или связываться с нужным врачом.

- 3D-печать жизненно важных органов позволит корректировать как врожденные проблемы, так и в зрелом возрасте заменять «износившиеся» органы.

Насекомые – главный поставщик белка

- Уличная пища станет более полезной. И ее состав изменится. Основным источником пищевого белка станет насекомые. Кухни будет оборудована ящиками для выращивания насекомых. Б-рр-р, да? Но удалось же Тимону и Пумбе убедить львенка Симбу, что питаться насекомыми веселее и полезнее.

Битва на ховербордах

- Летающие доски станут инвентарем спортсменов. Гоняться за мячом можно будет во всех четырех измерениях. Так же, как в квиддич играли герои саги о Гарри Поттере. А, может, это и будет самый настоящий квиддич?

- Фильмы и компьютерные игры станут интерактивными. Можно будет надеть костюм и оказаться внутри фильма или игры. Собственно, с очками виртуальной реальности это уже можно сделать. Но с костюмом будет полное ощущения погружения в придуманный мир.

- На орбите Луны построят роскошные космические отели. И можно будет в них проводить выходные. И тут задел уже есть – компания Бигелоу Аэроспейс давно разрабатывает большие надувные гостиницы для безвоздушного пространства.

Проект отеля в космосе. Фото: Samsung

Хотелки британцев

Кроме того, две тысячи англичан расспросили о том, чего они сами ждут в ближайшем будущем. Вот двадцатка их хотелок:

- Дома с автоматической уборкой с помощью роботов. (Роботы-пылесосы и поломойки уже довольно распространенное явление)

- Импланты для наблюдения за состоянием здоровья и перевода с любого языка. (Первые такие разработки уже есть).

- Воздушные такси и автобусы-беспилотники. (Опять-таки автомобили с беспилотными модулями уже испытываются и лет через пять точно выйдут на дороги).

- 3D-печать органов. (Не так давно принтер для печати биоматериалов был отправлен на Международную космическую станцию – проводили опыты по печати клеток в пространстве, свободном от гравитации).

- Путешествия на ракетах через ближний космос. (Для очень богатых людей такой сервис уже есть. Но, думаю, через пару лет билет на космическую прогулку будет стоит не больше 200 тысяч долларов).

- Роботизированные технологии в хирургии и врачебной практике. (Тоже уже есть. Например, робот Да Винчи).

- Виртуальные помощники для поддержания здоровья 24/7. (Приложения и умные часы уже научили измерять пульс и давление человека).

- Чувствительные к касанию игровые костюмы для полного погружения в виртуальную реальность. (Прототипы уже есть).

- Вертикальные фермы на фасадах зданий. (Дело не такое уж сложное, слово за архитекторами).

- Отели в космосе. (А чем МКС не отель? На станции уже побывало больше двухсот землян).

- Подводные магистрали. (Пока дело не дошло).

- Интерактивный кинематограф, физическое присутствие в VR-контенте. (Кино с виртуальной реальностью – одна их самых бурно развивающихся отраслей кинопроизводства).

- Фастфуд из насекомых. (На каждом углу в Азии).

Подземные многоэтажные комплексы. Фото: Samsung

- Землескребы (перевернутые небоскребы, углубляющиеся под землю). (Красиво, но не понятно зачем).

- Воздушные спортивные матчи на ховербордах в стиле квиддича. (Ну если Фрэнк Запата уже перелетел на доске через Ла-Манш…).

- Вечная жизнь с воспоминаниями в облачном хранилище. (А надо ли?)

- Виртуальные мультисенсорные туристические поездки. (Красиво. Но иногда нужно вставать с дивана).

- Еда по индивидуальному плану, разработанному с помощью имплантируемых сенсоров. (Пока такого нет. Но умные холодильники, подсказывающие меню, уже есть).

- Прямое подключение мозга к интернету. (Мечта гиков).

- Направленная через мозг передача телетрансляций и фильмов с помощью оптоэлектронных устройств. (Считается, что именно так будут закачивать знания в мозг лет через двадцать).