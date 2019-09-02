Владимир Жириновский: Почему все кандидаты и партии искусственные, кроме нас

ВЗЯТКА ЗА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО НА ВЫБОРАХ

- Я занимаюсь выборами 30 лет. Я самый опытный в мире человек по выборам. Я участвовал во всех президентских и думских кампаниях. Все это видел, слышал и прекрасно понимаю, если в первом туре в 1996 году все были за Зюганова, то с чего во втором будут голосовать за Ельцина. Вся страна его презирала. Коммунист побеждает с триумфом, потому что во втором туре всегда побеждает оппозиция. Не потому что он Геннадий Андреевич, а против Ельцина. На те выборы я с трудом собрал 300 тысяч долларов. Говорю в долларах, потому что те деньги не понятны. А Явлинскому Гусинский дал 50 миллионов долларов, а Ельцину миллиарды дали американцы. И первый раз они его к власти привели, и во второй раз. И все черные пиар-технологии, всех артистов подкупили. На мое поле запустили Лебедя, и каждый день его показывали по ТВ. В итоге тотальная фальсификация. Напугали Зюганова, он не стал сопротивляться и в 5 утра позвонил Ельцину. Я пришел на работу, в буфете его увидел, поздравляю, нам всем было ясно, что он победил. А потом объявляют, что победил Ельцин, а меня опускают на 5-е место. Я даже ниже Явлинского. С какой стати?! А за 4-е место надо было дать взятку. Вот он дал взятку в комиссию и переставили. Я собственными ушами слышал. Все бюллетени уничтожили. Многое ли изменилось на выборах с тех пор? К сожалению, нет!

ЗОВУ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА НА РАЗГОВОР

- Я тогда определил, что в Москве на Ельцина работало огромное количество американцев. Денег давали немерено. Это сейчас посол США в РФ Джон Хантсман жалуется, что с ним никто не встречается, а тогда все было иначе. Хотя того же Хантсмана я звал на разговор, говорил: "Давайте встречаться". Боится, видимо. А в 1996-м у американцев штаб был в "Президент-отеле", мы туда войти не могли. Макфол тогда давал рекомендации еще в качестве политолога. США крутили нами как колонией. Но их планы превратить Россию в бензоколонку в конце концов провалились. Они думали, что Путин будет почти как Ельцин. Когда поняли, что это другое направление, то перестали приезжать.

ВСЕ ИСКУССТВЕННЫЕ, КРОМЕ ЛДПР

- Коржаков прямо сказал Зюганову: "Мы тебя в Кремль не пустим". И Зюганов испугался. Он вообще трусливый человек. Он в 1993 сперва пришел в Белый дом, еще до расстрела, раскрыл свой плащ или пальто, какие-то у него патроны: "Мы будем защищать, народ с вами", потом по телевизору выступает: "Не надо, не выходите, надо все решить миром". Все коммунисты – это авантюристы. Люди, которые нанесли самый большой ущерб нашей стране. И сегодня половина губернаторов и министров - бывшие коммунисты, политики из разных лагерей - бывшие коммунисты, они никуда не ушли, а взяли и надели другую одежду. Я не был в КПСС ни одного часа, я всегда их жестко критиковал, мы единственные не были ни с кем связаны. Все остальные – искусственные.

8 сентября - выборы в Мосгордуму. У ЛДПР, старейшей партии России, в столичном парламенте за все годы не было ни одного депутата – нас душили и не пропускали. И сегодня все зависит от вас: вы выбираете власть, выбираете для себя. Это не поездка в санаторий, не поход в театр – это ваша жизнь.