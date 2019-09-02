2019-09-02T14:53:21+03:00
Экономика

Научная конференция на тему российско-китайских отношений пройдет в стартовый день ВЭФ

Мероприятие станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики
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В рамках стартового дня V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится международная научная конференция.В рамках стартового дня V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится международная научная конференция.
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3 сентября в рамках стартового дня V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится международная научная конференция «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР».

Конференция организована Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» и станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики. В ее работе примут участие ведущие российские и китайские историки, руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров.

Конференция начнется с официального открытия и пленарного заседания. В нем примут участие сопредседатели конференции – член совета фонда «История Отечества», генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. С приветственным словом выступят: член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов. С китайской стороны – вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный директор Института исторических исследований Китая Гао Сян и вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу Сяопэй.

В программу пленарного заседания также включены выступления Председателя Правления Российского исторического общества, председатель Совета директоров совместного Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» Сергея Шахрая, который представит доклад на тему «Развитие российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования. Опыт создания и деятельности Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне», и научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина. Также запланированы выступления директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанджи на тему «Новая эпоха стратегического партнерства России и Китая: новые сферы, новое содержание» и руководителя департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александра Лукина – его доклад посвящен российско-китайскому стратегическому партнерству и структуре международных отношений.

После окончания пленарного заседания состоится торжественная церемония открытия историко-документальной выставки, приуроченной к 70-летию образования Китайской Народной Республики. Экспозиция, в состав которой вошли архивные документы и фотографии, отображает историю 400-летнего развития диалога двух культур, двух цивилизаций – России и Китая. Откроют выставку член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

Далее участники конференции продолжат работу в рамках секций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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