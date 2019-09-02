Летайте поездами: к концу года авиабилеты подорожают на 10%

За 2019 год цены на авиабилеты вырастут на 9-10%. Таков прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Прогноз не удивителен. Еще в марте авиаторы жаловались, что за январь-февраль уже были вынуждены поднять цены в эконом-классе на 7,5%. А это - до высокого летнего сезона. Понятно, что в целом за год подорожание не может не оказаться весьма существенным.

Почему так? История старая. Авиаторы жалуются, что расходы у них растут. Собственно, на это они жалуются каждый год. Но показатели за 2018 год вменяемость этих жалоб действительно подтверждали: более чем на 30% за год подорожал авиакеросин, на 10% - аэропортовые услуги, на 4,8% - аэронавигационное обслуживание. Общие убытки отрасли по итогам прошлого года превысили 50 млрд рублей.

С начала 2019-го авиатопливо подорожало пока всего на 1,5-2%, но прошлогодние результаты продолжают сказываться. По оценкам, этот год в целом также будет для авиакомпаний убыточным. За первый квартал убытки уже составили порядка 45 млрд рублей — сумма, которую и в высокий отпускной сезон не так-то просто отбить. Авиаперевозчики вынуждены балансировать кто как может: не поднимать цены — летать вообще невыгодно, поднять слишком резко — упадет пассажиропоток, что также чревато убытками. Доходы-то населения особо не растут, от билетов, дорожающих теми же темпами, что и керосин, просто будут отказываться.

Правительство вроде бы пытается отрасли помочь. С 1 августа введен в действие так называемый демпфер на авиакеросин. При слишком резком росте цены топлива авиаторам обещана компенсация, которая позволит не отправлять стоимость авиабилетов на взлет. Но в авиакомпаниях утверждают, что воспользоваться помощью непросто: для этого топливо сейчас должно подорожать сразу процентов на 15%.

Эксперты более эффективной считают другую обещанную меру поддержки. В 1 октября за перевозки между регионами напрямую, а не через Москву, авиакомпании получат налоговую льготу — не будут платить НДС.

Чем все это грозит пассажирам? Специалисты предупреждают, что на самом деле по итогам года рост стоимости билетов окажется даже большим, чем прогнозируемые ассоциацией авиаторов 9-10%. Просто часть повышения цен окажется — а точнее, уже оказалась — скрытой. Компании активно вводят «экономные» тарифы со все меньшим количеством бесплатных услуг. С этим многие уже столкнулись, покупая билеты в отпуск. Улететь вроде как можно почти по той же цене, что на том же направлении года два назад. Но за багаж, если он есть, надо доплатить отдельно, за выбор места тоже, а невозвратными у многих вполне приличных авиакомпаний стали даже не самые-самые дешевые билеты. Лично прикидывала: авиабилеты в Тиват (Черногория) на август, если лететь с багажом и по возвратному билету, подорожали в сравнении с сезоном-2017 минимум тысяч на 5-7. Это уж не говоря о том, как упростилось меню бесплатных завтраков-обедов-ужинов, которыми пассажиров потчуют во время полета.

Ладно, пусть экономят на завтраках и багаже. Главное, чтоб не начали экономить на безопасности полетов.

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За январь-февраль цена полета в эконом-классе увеличилась на 7,5%. При том, что за весь 2018 год такие авиабилеты подорожали в среднем всего на 2,3%. И то ли еще будет, самый «высокий» сезон еще впереди. (подробности)