Президент - шахтерам: Нельзя гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе

Смысл беседы в том, что рост объемов производства угля необходимо увеличивать только одновременно с модернизацией и ужесточением экологических требований к добыче, транспортировке и использованию «черной энергии».

БЕЗ ПЫЛИ И ВЗРЫВЧАТКИ

А на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме Сергей Цивилев рассказал «КП» об ужесточении экологических требований к производству и использованию «черной энергии» в регионе, позволяющих вывести ее на «зеленый» уровень.

«Чтобы добыча и переработка угля не била по экологии, необходимо собрать целый комплекс технологий. В первую очередь решить две глобальные группы задач - пылеподавление и сокращение выбросов в атмосферу, - сообщил губернатор. - Такие технологии есть».

Технология электронного взрыва не только пыли не поднимает, но даже сейсмические станции его не регистрируют. При транспортировке пыль еще недавно проливали водой, но она после высыхания снова поднималась. Сейчас специальные присадки хорошо удерживают пыль. И если раньше обогатительные фабрики тонули в грязи, то сейчас чистые - современные технологии позволяют улавливать больше 99% пыли.

Особое внимание власти уделяют переселению людей, которые живут в непосредственной близости от шахт, разрезов и обогатительных комбинатов. По данным Роспотребнадзора, только 21% угольных предприятий находится за пределом санитарно-защитных зон (СЗЗ) поселков и городов Кемеровской области. Штраф за нарушение символический - 10 тысяч рублей. Но как решить саму проблему?

«Уже решаем. Отменили аукционы, запущенные ранее, на месторождения рядом с населенными пунктами. В новых аукционах закладываем условие, чтобы СЗЗ была не меньше двух километров (старый норматив - 500 - 1000 метров). А лучше - больше. Сейчас мы все проекты пересматриваем и вместе с угольщиками составили программу расселения жителей из близлежащих территорий дальше…» - резюмировал губернатор.

ЧИСТЫЕ РЕКИ СТОЧНЫХ ВОД

Благодаря переходу на современные методы очистки сточных вод, внедрению систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенной жидкости сброс загрязненных стоков за последние пять лет снизился почти на 35%, а объем прошедших очистку увеличился на 194%.

«Угольщики прекрасно понимают, что времена, когда упор делался только на добычу, прошли. Нам не нужны рекорды в ущерб экологическому состоянию региона», - отмечают в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Бизнес включился в работу. Так, для уменьшения выбросов пыли на «Разрезе «Шестаки» установлен новый трубопровод с форсунками на разгрузочных желобах ленточного конвейера и погрузочных бункерах. Руководство «Разреза «Кийзасский» поставило на станции Углепогрузочная шумопылеулавливающие экраны высотой 10 метров. Для этой же цели обогатительную фабрику «Матюшинская» оснастили мультивихревыми гидрофильтрами.

...Успешные проекты государственно-частного партнерства в угольной отрасли Кузбасса можно перечислять долго. Мы же упомянем о бизнесмене, который решал такие задачи еще до того, как они стали трендом на государственном уровне.

Еще в 2014 году его, прошедшего за 40 лет путь от горнорабочего до руководителя крупного холдинга, включающего около 70 предприятий, и проведшего его техническое перевооружение, занимавшегося еще и машиностроением и социальной сферой, губернатор наградил медалью «Герой Кузбасса» - высшей наградой Кемеровской области. Эффективный и жесткий бизнесмен, никогда не упускавший своей выгоды, тем не менее всегда осознавал свою социальную миссию, шел на сделки с властями и расходовал свои деньги, когда этого требовали кризисные обстоятельства. Но один раз что-то пошло не так, и Александр Щукин оказался подсудимым.

В ЗАБОЙ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Сейчас суд Кемерова рассматривает уголовное дело о вымогательстве акций разреза «Инской». В преступлении обвиняются бывший руководитель управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, экс-заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, горняк-бизнесмен Александр Щукин. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев проходит по делу как свидетель.

«Разрез «Инской» ввели в эксплуатацию в 2011 году. Из-за спорных решений управленцев в 2016 году добыча угля не велась почти полтора года. К лету долги предприятия по зарплате приблизились к 70 млн рублей, а по налогам - до 454 млн. 8 июля терпение шахтеров лопнуло и они отказались выходить в забой до погашения долга.

«Разрез «Инской» пользовался плохой репутацией у банков и контрагентов, к июлю 2016 года уже никто не давал шахте займов. На это повлияла и деятельность предыдущей управляющей компании, к которой причастен Антон Цыганков. Ключевые займы предоставил предприятию участник списка Forbes Гавриил Юшваев», - сообщает агентство правовой и судебной информации РАПСИ.

«Щукин согласился принять пакет акций, но он не предполагал, что это будет совершено под давлением на номинального акционера Антона Цыганкова, - цитирует адвоката бизнесмена tayga.info. Как говорит Щукин: «Если бы я тогда отказался, то не было бы этой истории. То есть я виноват в том, что я согласился».

Суд заслушал показания Максима Сидорова, пять дней занимавшего пост директора «Инского» во время передачи контроля над шахтой Александру Щукину.

«Предприятие было в упадке. Работники - в отчаянии. Состояние оборудования - печальное. В очистной забой приходилось пробираться на четвереньках, механизированный комплекс забит глиной и неисправен, из-за отсутствия кабелей, а значит, без электричества, подготовительные забои не функционировали, не работала сигнализация, извещающая об опасности, - вспоминал в интервью «КП» управленец. - Александр Щукин был единственным спасением разреза «Инской».

Сидоров организовал восстановление системы защиты и очистки механизированного комплекса. Щукин же, проанализировав техническую документацию, провел собрание с коллективом и дал рекомендации по улучшению ситуации. Эксперты признают, что новой команде управленцев, возможно, удалось предотвратить техногенную аварию.

Александр Щукин не в первый раз выручал власти Кемеровской области. Так, в конце 2013 года критическая ситуация с пожаром и выдачей зарплат сложилась на шахте «Грамотеинская». Предприниматель выступил кризис-менеджером. В настоящее время шахта считается одной из самых успешных на Кузбассе.

«Шахта работает стабильно, предприятие активно модернизируется, сотрудники регулярно получают достойную зарплату, - сообщил Максим Сидоров, который сегодня руководит «Грамотеинской». - Кроме того, шахта помогает развиваться поселку Грамотеинский. Так, в микрорайоне «Молодежный» сдали 400 метров тротуара с освещением, в микрорайоне «Ивушка» построили аллею и две игровые площадки для детей. То есть благодаря Александру Филипповичу не только предприятие развивается, но и поселок благоустраивается».

К настоящему времени, скорее всего, решены были бы и проблемы разреза «Инской», который до сих пор находится в состоянии банкротства. А Щукин тем временем ждет приговора.