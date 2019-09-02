«Роснефть» зажгла новые звезды в концертном зале «Россия»

В минувшие выходные на сцене государственного концертного зала «России» в Москве прошел гала-концерт IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Фестиваль проходит девятый год подряд и стал уже традиционным для сотрудников компании и их семей.

На сцене в дуэтах выступили сотрудники предприятия и звезды эстрады – Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Митя Фомин, Левон Оганезов, группа «Пицца», Jukebox Trio. Зажигательные танцы, сложные инструментальные композиции и индивидуальность в каждом выступлении – все это отличает традиционный корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды».

В этом году конкурс объединил более 6500 участников и гостей из 125 дочерних обществ нефтяной компании. За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие по всей стране отборочные этапы конкурса в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр, цирковой и оригинальный жанр, отражение (живопись и фотография) в трех возрастных категориях от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше. Девиз «навстречу мечте» стал основной темой гала-концерта.