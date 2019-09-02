2019-09-02T15:33:55+03:00
Спорт

Алина Загитова встретила первоклашек в школе «Самбо-70

Знаменитая фигуристка перешла в 11-й класс
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На страничке поклонников олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Инстаграм сегодня появились фото с праздничной линейки школы «Самбо-70».

«Первый звонок для первоклассников #самбо70 прозвучал сегодня из рук учащегося 1 А класса Владимира и учащейся 11 Б класса, олимпийской чемпонки по фигурному катанию Алины Загитовой», - подписано фото.

А потом Алина поприветствовала всех собравшихся, пожелав юным спортсменам поменьше травм, а учителям — здоровья и терпения.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова на линейке 1 сентября
1514 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но Загитовой, похоже, придется заканчивать школу экстерном. У 17-летней фигуристки уже на этой неделе начинается новый сезона. 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене «Лужников» состоятся свободные прокаты всех членов сборной России по фигурному катанию.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет 18 — 20 октября в США. Загитова, по предварительным данным, начнет с третьего этапа, который состоится в начале ноября во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анастасия Тараканова или Алиса Лю: в произвольной на втором этапе Гран-при среди юниоров девушки выясняют, кто сильнее
Шансы на победу на этапе ЮГП эксперты отдают юной американской звезде Алисе Лю, Россия болеет за Анастасию Тараканову [онлайн-трансляция с 23.00 мск]
Спартак - Зенит 1 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Зенит 1 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе
Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТО
Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику
Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ
Путин: пострадавшие от паводка могут получить новое жилье в своих поселках
Посол США в России рассказал о переговорах по КНДР, Афганистану и Сирии
Десять детей оказались в больнице после нападения на школу в Китае
Банк России намерен передать правительству функции страховщиков в области техосмотра
«Недоумение и обеспокоенность»: в МИД РФ прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Росреестр напомнил об упрощенной процедуре оформления дач
Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку
Умер Сергей Кирпиченко - посол России в Египте
Зеленский поручил подготовить план обороны Украины "от агрессии"
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
Криштиану Роналду написал завещание
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
Поклонская расстается с мужем
Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей