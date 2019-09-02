Алина Загитова встретила первоклашек в школе «Самбо-70

На страничке поклонников олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Инстаграм сегодня появились фото с праздничной линейки школы «Самбо-70».

«Первый звонок для первоклассников #самбо70 прозвучал сегодня из рук учащегося 1 А класса Владимира и учащейся 11 Б класса, олимпийской чемпонки по фигурному катанию Алины Загитовой», - подписано фото.

А потом Алина поприветствовала всех собравшихся, пожелав юным спортсменам поменьше травм, а учителям — здоровья и терпения.

teamzagitova Алина Загитова на линейке 1 сентября

Но Загитовой, похоже, придется заканчивать школу экстерном. У 17-летней фигуристки уже на этой неделе начинается новый сезона. 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене «Лужников» состоятся свободные прокаты всех членов сборной России по фигурному катанию.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет 18 — 20 октября в США. Загитова, по предварительным данным, начнет с третьего этапа, который состоится в начале ноября во Франции.