2019-09-02T16:11:40+03:00
Происшествия

«Мальчик без странностей»: в Зеленограде школьник покончил с собой перед началом школьной линейки

Возможно, ребенок отчаялся из-за того, что его оставили на второй год
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Подростка нашла местная жительницаПодростка нашла местная жительницаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Зеленограде нашли тело 14-летнего школьника. Мальчик совершил самоубийство. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Тело школьника нашли в лесополосе между 7-м микрорайоном и платформой Малино.

По предварительным данным, мальчик пошел на линейку в школу, но по пути покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», - прокомментировал источник.

Мальчик совершил суицид около 8 утра. Подростка нашла местная жительница. Рядом с телом лежал рюкзак, в котором были дневник и тетрадки. По ним установили личность школьника.

Миша М. (имя изменено) учился в школе №1528 в Зеленограде — в корпусе №864. Это бывшая «школа надомного обучения». Там учатся дети-инвалиды и дети с глубокими хроническими заболеваниями. Последнее время в корпус №864 стали набирать учеников с аутизмом.

- Обычный мальчик, без странностей, - вспоминают друзья Миши. Для них известие о смерти друга стало неожиданностью.

Одна из версий произошедшего — школьник покончил с собой из-за того, что его оставили на второй год. Эта информация не подвержена. Дело взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

- Сейчас мы выясняем подробности случившегося. Дело очень серьезное, и комментировать что-то без подтверждения я не могу, - заявил детский омбудсмен.

На месте работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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