ВКонтакте соберёт средства для поддержки сирот с помощью стикеров
ВКонтакте запустила благотворительные стикеры ко Дню знаний. Прибыль от их продажи будет перечислена фонду «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам обрести новую семью, получить образование, подготовиться к жизни вне детских домов.
Героями стикерпака стали единорожка Даша и конь Максим — символы образовательной программы «Шанс», которую организует фонд «Арифметика добра». Приобрести стикеры можно до конца ноября за 63 рубля.
Благотворительный набор стикеров «Кони добра» доступен в каталоге стикеров и по прямой ссылке.
В мае ВКонтакте запустила первые благотворительные стикеры. Прибыль от их продажи была перечислена фонду AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.
Обо всех тематических акциях можно узнавать в сообществе «Благотворительность ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU