ВКонтакте соберёт средства для поддержки сирот с помощью стикеров

ВКонтакте запустила благотворительные стикеры ко Дню знаний. Прибыль от их продажи будет перечислена фонду «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам обрести новую семью, получить образование, подготовиться к жизни вне детских домов.

Героями стикерпака стали единорожка Даша и конь Максим — символы образовательной программы «Шанс», которую организует фонд «Арифметика добра». Приобрести стикеры можно до конца ноября за 63 рубля.

Благотворительный набор стикеров «Кони добра» доступен в каталоге стикеров и по прямой ссылке.

В мае ВКонтакте запустила первые благотворительные стикеры. Прибыль от их продажи была перечислена фонду AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Обо всех тематических акциях можно узнавать в сообществе «Благотворительность ВКонтакте».