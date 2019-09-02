2019-09-02T15:58:21+03:00
Умные вещи

ВКонтакте соберёт средства для поддержки сирот с помощью стикеров

Благотворительный набор «Кони добра» доступен в каталоге стикеров
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Благотворительный набор «Кони добра» доступен в каталоге стикеров.Благотворительный набор «Кони добра» доступен в каталоге стикеров.
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ВКонтакте запустила благотворительные стикеры ко Дню знаний. Прибыль от их продажи будет перечислена фонду «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам обрести новую семью, получить образование, подготовиться к жизни вне детских домов.

Героями стикерпака стали единорожка Даша и конь Максим — символы образовательной программы «Шанс», которую организует фонд «Арифметика добра». Приобрести стикеры можно до конца ноября за 63 рубля.

Благотворительный набор стикеров «Кони добра» доступен в каталоге стикеров и по прямой ссылке.

В мае ВКонтакте запустила первые благотворительные стикеры. Прибыль от их продажи была перечислена фонду AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Обо всех тематических акциях можно узнавать в сообществе «Благотворительность ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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