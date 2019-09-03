Бизнес все активнее влияет на жизнь Сахалина

Власти и предприниматели региона обсудили ключевые проблемы бизнес - среды и пути их решения. Эксперты считают, что инвестсовет оказался эффективным форматом взаимодействия власти и предпринимателей. Поскольку результаты сотрудничества уже видны. Это не первый инвестиционный совет на Сахалине, однако максимально раскрыть потенциал формата удалось лишь в этом году, когда по предложению врио губернатора региона Валерия Лимаренко серьезно скорректировали концепцию площадки - добавили опцию «свободного микрофона». Теперь любой предприниматель может лично рассказать о своей проблеме губернатору и тут же получить обратную связь. В ряде случаев вопросом сразу же начинают заниматься чиновники. Это помогло выйти на новый уровень взаимодействию местных предпринимателей и власти.

Валерий Лимаренко: «Если власти удобно, а бизнесу неудобно, то я выбираю тот случай, когда удобно бизнесу». Фото: facebook.com/valery.limarenko

«Чем больше бизнесменов участвует в обсуждении вопросов, тем лучше, - объяснил свою позицию глава региона. Нам важно знать о проблемах, чтобы оперативно устранять их совместно с профильными специалистами. Хотим услышать как руководителей крупных частных компаний, так и индивидуальных предпринимателей с их трудностями».

Кроме того, в августе изменился состав инвестсовета - он пополнился более чем 30 представителями бизнес-сообщества. Доля предпринимателей в структуре совещательного органа выросла до 70%. С подачи врио губернатора изменился и сам характер инвестиционного совета. «Если власти удобно, а бизнесу неудобно, то я выбираю тот случай, когда удобно бизнесу», - пояснил Валерия Лимаренко. Бизнес не может пробиться к участию в тендерах? Предприниматели жалуются на придирки контролирующих органов? Нет возможности подключиться к электросетям? Количество вопросов бизнеса к руководству острова широк (как и в целом по стране). Первая реакция власти на запрос - решить задачу в «ручном режиме». Но затем - выстроить правила игры на рынке так, чтобы не наступать на старые грабли.

Хорошим подспорьем предпринимателям в их нелегкой жизни станет мультипрофильный центр «Мой бизнес», который откроется в Южно- Сахалинске уже в сентябре. Его задачей станет оказание бесплатных услуг предпринимателям и людям, планирующим открыть собственное дело на островах. Там будет предоставляться свыше 50 услуг - более половины из них создали по предложению делового сообщества. Также в «Моем бизнесе» откроют окна МФЦ, представительства центров поддержки экспорта и предпринимательства.