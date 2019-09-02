Хабиб побьет американца в прямом эфире

Страсти вокруг сражения непобедимого российского чемпиона и звездного ирландца Конора Макгрегора не утихают до сих пор, хотя уже ставший легендарным бой состоялся в октябре прошлого года. Красивая победа Хабиба плюс эмоции, которые вспыхнули уже после боя и стоили нашему спортсмену девятимесячной дисквалификации - все это заставляло болельщиков раз за разом вспоминать о смешанных единоборствах и рассуждать о том, что же будет дальше. А дальше будет еще один бой, который, с учетом колоссального интереса к Хабибу, просто обязан был появиться в прямом телеэфире.

Долгожданный поединок, который ознаменует возвращение Нурмагомедова после рандеву с Макгрегором, покажет Первый канал (7 сентября, 22:30). Бой, в котором россиянину будет противостоять обладатель звания временного чемпиона 30-летний американец Дастин Порье, пройдет в Абу-Даби. Большинство наших болельщиков, конечно, ставят на Хабиба, ну а его сопернику мысленно адресуют цитату из Маяковского: "Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время".

Дабы телезрители оказались к моменту проведения боя на эмоциональном пике, Первый канал решил провести своеобразный разогрев перед схваткой. Накануне мы увидим, как соперники шли к этому поединку - нам покажут бой Нурмагомедова с Макгрегором и поединок Порье с Максом Холлоуэем (Первый канал, 6 сентября, 23.45). Ну а непосредственно перед главным сражением зрителей ждет телепортрет российского чемпиона (Первый канал, "Наш Хабиб", 7 сентября, 21.20)