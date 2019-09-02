Как Эдуард Хиль пел в парижском ресторане и учился на художника

Судьба этого артиста, которому 4 сентября исполнилось бы 85 лет, удивительна и абсолютно нестандартна. В отличие от других героев советских лет, Хиль несколько раз выходил из творческого забвения, а пик популярности вообще пережил аж в семьдесят пять. Всему виной новые технологии, с которыми сам Эдуард Анатольевич, скорее всего, и знаком толком не был - Интернет, Youtube, лайки... А началось все с американского студента, разметивший в сети ролик со старинной композицией Хиля «ВОКАЛИЗ» - видео набрало несколько миллионов просмотров и сделало пожилого певца, уже давно распрощавшегося с надеждой вернуть былую славу, мировой сенсаций. Увы, Мистер Трололо, как окрестили артиста в Интернете, уже был не в том возрасте, чтобы с помощью гастролей и телеэфиров закрепить внезапный успех.

Впрочем, об этой истории было написано немало, поэтому авторы нового фильма "Через годы, через расстояния..." попытались рассказать не только о ней. Зрители, в частности, узнают о том, как в лихие 90-е Хиль работал в парижском ресторане, потому что на Родине его талант в те годы просто не был востребован. Вспомнят авторы и юность артиста, который далеко не сразу сосредоточился на музыке, ибо планировал стать художником.

В фильме о замечательном певце расскажут его вдова Зоя, сын Дмитрий и внук Эдуард, а также коллеги Лев Лещенко и Эдита Пьеха.

Первый канал, «Через годы, через расстояния…», 7 сентября, 10:10