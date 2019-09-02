Без квартиры, без денег и с больным ребенком

Кто-то ждет лета для того, чтобы съездить в отпуск, поплавать и позагорать, но молодые супруги Даша и Алексей - люди куда более прагматичные. Понимая, что в наше суровое время всегда нужно думать о будущем, они занимаются тщательным выстраиванием своего семейного счастья. Причем в буквальном смысле - супруги вложили все свои сбережения в покупку квартиры в строящемся доме и теперь регулярно приезжают посмотреть, как рабочие по кирпичику складывают их мечты в нечто осязаемое. Дом обещают сдать как раз летом, а еще самые жаркие месяцы года должны ознаменоваться для пары появлением ребенка.

Увы, никто еще не отменял закон подлости, который свято чтят сценаристы российских мыльных опер. Безоблачная и счастливая жизнь - это явно не то, из чего можно состряпать слезоточивый сериал, поэтому авторы приготовили для Даши и Леши пару неприятных сюрпризов. Сначала строительство дома, в который они мысленно уже заселились, внезапно заморозят, и супруги пополнят многотысячную армию обманутых дольщиков. А затем столь же внезапно Алексей будет уволен и пополнит еще одну армию - безработных. Вот так лето из солнечного и многообещающего в один миг превратится для героев в дождливое и холодное (примерно такое, каким оно и было в этом году).

Вы полагаете, что на этом злоключения пары закончились? Если так, то вы явно недооцениваете отечественных телесценаристов. Дальше - больше. Вышеописанные события становятся причиной сильнейшего стресса для обоих супругов, и особенно для Даши, что отражается на ее беременности - роды проходят раньше положенного срока, что не лучшим образом сказывается на здоровье ребенка. Куда бежать от всех этих проблем? Конечно, в деревню, в глушь, к матери Алексея - там, по крайней мере, есть крыша над головой и готовая помочь в воспитании внука бабушка. Вот только с этой бабушкой Даше не так-то просто найти общий язык, стало быть, проблем будет еще больше...

Чтобы донести эту историю до зрителя, Пелагея Невзорова, Денис Васильев, Анастасия Стежко, Любовь Германова и другие актеры использовали, наверное, весь свой творческий потенциал. Уютный субботний вечер - идеальный момент для того, чтобы по достоинству оценить их усилия.

Россия 1, "Этим летом и навсегда", 7 сентября, 21.00