Каким будет мир в 2050 году: Идеальный капитализм и пьющие сантехники

Никакой фантастики, даже научной. Ведь середина XXI века, 2050 год, - это уже через тридцать лет.

Вспомните 1990-е. Жизнь с тех пор изменилась? Да не то слово! Взять для примера хоть телефон - тридцать лет назад стационарные-то домашние еще не в каждой квартире были, а сейчас вся жизнь в смартфоне. Но в общем-то мир вполне узнаваем, люди не отрастили жабры и не переселились на Марс.

Вот примерно в той же логике и в том же масштабе звучит прогноз Митио Каку - всемирно известного футуролога, который недавно побывал в Москве и выступил с лекцией на Форуме социальных инноваций регионов. То, что он говорит, придумано не лично Каку. Он проинтервьюировал 300 ведущих ученых мира.

Митио КАКУ. Фото: commons.wikimedia.org

Данные - новая нефть

- Главное, что изменит мир в ближайшие 30 лет, - это физика на молекулярном уровне: искусственный интеллект, нанотехнологии и биотехнологии. Они сыграют ту же революционную роль, как в свое время появление паровых машин и электричества, - уверен Митио Каку. - И если энергию для промышленной эры нам дали нефть и уголь, то в век информации новой нефтью станут данные. А роль нефтеперерабатывающего завода будет выполнять искусственный интеллект.

Только представьте: мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев! Ваш мобильный телефон сегодня имеет больше вычислительных мощностей, чем все американские и советские ЭВМ 1970-х.

Обои на связи!

В 4 часа утра вы просыпаетесь и чувствуете себя нехорошо. Может, инфаркт? А может, просто пиццу плохую съел? Не нужно терпеть до утра:

- Подходите к стене и говорите: свет мой, зеркальце, позови-ка мне рободоктора.

Рободоктор, как и робоюрист, и робоинженер, появляется на стене вашего дома в любое время суток, говорят на чистейшем русском языке и дают вам всю нужную информацию.

Автомобили будут ездить и парковаться сами. Еще и сканировать окрестности в поисках свободной парковки (эх, скорей бы!). По сути, это будут роботы. Ну и, конечно, они смогут летать. Летающие машины уже существуют, в Дубае планируют создать целый флот таких. Дорого просто. Потом станет дешевле.

Автомобили будут ездить и парковаться самиФото: EAST NEWS

О построении совершенного социального строя

Знаете, что такое идеальный капитализм? Это когда все честно стоит столько, сколько должно, никто никого не обманывает, не обвешивает, цены не накручивает.

- Хорошая новость - в будущем все товары и услуги станут дешевле, а знания будут просто бесконечными и доступными всем. Сейчас вы не знаете, сколько в действительности стоят вещи, кто вас обманывает и сколько на этом зарабатывает, - объясняет Каку. - Покупателям поможет компьютерная революция - она даст нам знания о товарах. Из чего каждый из них сделан, сколько реально стоит. Капитализм вообще все меньше будет основываться на товарах и все больше на интеллектуальной собственности.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Сворачивай мобильник!

- Как будет выглядеть Новый год? Вам больше не нужно ходить в магазин за подарками. Заходите в интернет, загружаете чертеж и распечатываете игрушки для детей на 3D-принтере. А для жены украшения.

Собственно, все это уже реальность - вопрос лишь в том, чтобы она появилась буквально на каждом шагу.

- Сегодня у вас наверняка есть компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Зачем? - вопрошает футуролог. - Это же одно и то же, дело только в размере экрана. В будущем он станет гибким: развернули, телефон стал похож на ноутбук, написали все, что нужно, свернули, положили в карман.

Моргнул - вошел в интернет

- Искусственный интеллект будет везде - и одновременно нигде. Уже сейчас врачи в операционных при помощи интернет-очков могут видеть снимки МРТ, а роботы анализируют рентгеновские снимки лучше, чем люди. В будущем рабочие смогут так же видеть чертежи, архитекторы - макеты зданий. Дети будут надевать очки и смотреть мультфильмы.

Да что там очки! Интернет будущего будет прямо в контактной линзе в вашем глазу. Моргнули - вошли в сеть. Первыми покупателями таких линз, конечно, станут студенты перед выпускными экзаменами. Моргнул, и все ответы видит! Вы будете открывать целую Вселенную одним движением ресниц. Это повлияет на все аспекты нашей жизни. Не нужно будет ничего больше запоминать. Обучение в школе и университете вообще не будет связано с запоминанием. Я преподаватель. И я не буду читать так много лекций, их студенты посмотрят в интернете. Вместо этого стану наставником, буду советовать, строить планы вместе со студентами.

Роботы не могут починить унитаз, сделать электропроводку в доме, спроектировать красивый садФото: EAST NEWS

Дальше - больше.

- В ближайшие 20 - 30 лет интернет будет не только в линзах, но и в вашем мозге, он сольется с ним, - предвещает Каку. - Вы сможете отправлять эмоции, мысли, воспоминания в интернет. Подросткам точно понравится. Они и сейчас ставят смайлики. А в будущем можно будет прикрепить к сообщению свое воспоминание - о первом вашем танце, например. Это разрушит барьеры между людьми. Мы же ссоримся и даже воюем потому, что не понимаем друг друга.

Печень? Вырастим! С мозгом сложнее

- Оцифрованы будут и ДНК человека, и каждый аспект медицины, начиная с диагностики. Ее проведет таблетка, внутри которой микросхема с камерой. Проглотили - и можно по полученным данным ставить диагноз.

В будущем вы пойдете в туалет, унитаз мгновенно проанализирует то, что в него попало, - в том числе и на антитела к раковым клеткам. Еще опухоль и не возникла, а вы уже узнаете о проблеме - будет время на нее отреагировать.

Если части тела начнут изнашиваться, мы вырастим новые - из ваших собственных клеток. И организм их не будет отторгать. Ученые уже умеют выращивать хрящи, кожу, сосуды, целые артерии. Даже мочевой пузырь. Следующий орган - печень, ее пока не научились выращивать, но это вопрос времени. Хорошая новость для товарищей, которые любят выпить: у вас будет новая печень!

И еще один орган, который ученые пытаются вырастить, - мозг. Начнем с мозга мушки-дрозофилы, он очень маленький. Постараемся каждый нейрон воспроизвести, у мушки их сотни тысяч. Затем займемся человеческим мозгом. Уже сейчас компьютер способен распознавать, что мы думаем на определенные темы, и даже угадывать отдельные слова по активности мозга - положено начало телепатии. А позже станет реальностью фиксация памяти, чтобы люди с болезнью Альцгеймера смогли вспомнить все.

СПРАВКА «КП»

Митио КАКУ - футуролог и физик-теоретик из США. Родился в 1947 году в Калифорнии в семье японских эмигрантов. Учился в Гарварде и Принстоне, там же преподавал. Профессор физики в Городском колледже Нью-Йорка. Автор научно-популярных книг («Физика невозможного», «Физика будущего», «Будущее разума» и других), телепередач, а также учебников по квантовой теории поля и теории струн.

КОГО НЕ ЗАМЕНЯТ РОБОТЫ

Впрочем, в технологической революции будут и проигравшие. Это люди, чью работу запросто могут выполнять роботы: то есть все, кто выполняет повторяющиеся действия.

А кто же выиграет?

- Те, кто владеет интеллектуальным капиталом: то есть работает творчески, умеет стратегически мыслить, планировать, - обещает американец. - Интернет уже создал больше миллиардеров, чем любая другая технология. Секрет в том, чтобы найти точки неэффективности, выявить избыточность, узкие места, посредников. И все цифровизировать. Uber и Airbnb сделали именно это. Профессии будущего - это те, которые не могут выполнять роботы.

А именно:

- Роботы не могут починить унитаз, сделать электропроводку в доме, спроектировать красивый сад. Это те профессии, где нужно одновременно хорошо соображать и иметь умелые руки, где не срабатывают или не всегда срабатывают шаблоны. Люди тут незаменимы. Так что сантехники точно останутся! И смогут бесстрашно пить - ведь печень будет заменяемой.

- Человеческое взаимодействие. Судьи и адвокаты, например. Они спорят с другими юристами, беседуют с пострадавшими, обвиняемыми, свидетелями, решают сложные моральные дилеммы.

- Главная категория - так называемые интеллектуальные капиталисты. Люди, обладающие творческими способностями, могущие написать роман, сформулировать законы физики, сочинить оперы. Да хоть смешно рассказать анекдот.