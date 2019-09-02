2019-09-02T19:57:24+03:00
Спорт

Ким и Ли победить нас не смогли: Сборная РФ по баскетболу одержала верх над Южной Кореей

Российские спортсмены досрочно вышли в следующий этап чемпионата мира по баскетболу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Второй матч с Южной Кореей все считали чуть ли не проходным, но и здесь пришлось поволноватьсяВторой матч с Южной Кореей все считали чуть ли не проходным, но и здесь пришлось поволноватьсяФото: REUTERS
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После победы в первом матче над сборной Нигерии все вздохнули с облегчением. Сергею Базаревичу, даже несмотря на отсутствие лидеров, удалось создать боеспособную команду.

Второй матч с Южной Кореей все считали чуть ли не проходным, но и здесь пришлось поволноваться. Игра тоже шла волнообразно, правда, в отличие от нигерийцев, корейцы все же ни разу не выходили вперед. Наши дали хороший задел на первых минутах, но соперники во второй четверти нас почти догнали. Их лидеры Ким и сразу три Ли бомбили с регулярной точностью. А натурализованный американец Редклиф, которого теперь зовут Ра, господствовал под кольцом (19+10 подборов). Но у России на площадке вновь была команда, в которой оказалась отличная подстраховка и даже неплохая взаимозаменяемость игроков.

Южная Корея - Россия – 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

Россия: Воронцевич (13+7 подборов), Фридзон (13), Зубков (11+3 блок-шота), Кулагин (11), Карасев (9), Курбанов (8+9 передач+7 подборов), Ивлев (7), Мотовилов (7), Антонов (6), Валиев (2), Бабурин (0), Сопин (0).

Корея: Ра (19), Ли Дэ Сон (17), Ли Сон Хен (9), Ли Джун Хен (7), Ким Сон Хен (6), Чхве Чон Ен (4), Кан Сан Джэ (3), Пак Чан Хи (3), Хо Хун (3).

Заключительный матч первого группового этапа сборная России проведет 4 сентября (15.30) против Аргентины. Наша сборная досрочно вышла во второй групповой этап, но там будут учитываться очки, набранные на первом. А это значит, что Аргентину неплохо бы тоже обыграть. В товарищеском матче перед чемпионатом мира южноамериканцы выиграли у россиян с разницей в 21 очко. Но за последние дни наша команда окрепла и сплотилась.

Кстати, пройдя во второй групповой этап чемпионата мира, сборная России забронировала себе и место в олимпийской квалификации, которая пройдет в июне 2020 года. Но лучше в Токио-2020 попасть напрямую — для этого на чемпионате мира надо оказаться не далее 7-го места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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