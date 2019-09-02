Вопрос дня: Что стоит убрать, а что добавить в школьную программу?

Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, член Общественной палаты РФ, член Совета по правам человека при Президенте РФ:

- Надо переоценить школьный курс, учитывая разные склонности и направленности ума ребенка. Лучше потратить время на углубленное изучение того, что может реально пригодиться. Например, история, литература и иностранные языки.

Екатерина СИВАНОВА, школьный психолог:

- Я убеждена, что в школьной программе начиная со средних классов нужны уроки по азам семейной жизни. А в старших классах ученики должны заниматься профильными предметами, которые нужны для поступления в вузы, а не предметами вроде астрономии. Она нужна, но не в 11-м классе точно.

Лев ПИРОГОВ, главный редактор детского журнала «Лучик»:

- Все предметы нужны, и пение (петь колыбельные детям), и математика, и литература, и история с географией, и труд. Особенно труд! В современной жизни много работы, а вот труда не хватает. Спасибо, что нас ему хотя бы учили.

Татьяна РОДКИНА, кандидат экономических наук, доцент:

- Школьная программа перегружена. Например, в курсе биологии подробно изучается строение живой клетки, а элементарно назвать и определить растения своей местности школьники не могут.

Николай СТАРИКОВ, историк:

- Я думаю, нужно убрать те лишние предметы, которые появились после начала реформы образования. Я вижу по занятости своей дочери, что уроков стало больше, а смысла меньше. Точно нужно убрать второй иностранный язык и добавить логику.

Владимир БАЗАРНЫЙ, академик Российской академии творческой педагогики:

- Пора сделать не Министерство просвещения, а министерство гармоничного развития и образования. Через год после обучения у 70 процентов ребят выявляют психические нарушения.