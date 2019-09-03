Чтобы экономика росла, нужно снижать ставки по кредитам

На днях в ведомстве опубликовали очередной прогноз развития страны в ближайшие годы. В этом году рост экономики составит чуть больше 1 процента. И тому виной не только внешние (падение цен на нефть и торговая война США и Китая), но и внутренние факторы. Например, чрезмерная закредитованность россиян.

- Особенности развития ситуации в денежно-кредитной сфере привели систему в «плохое» равновесие. Высокий темп роста потребительского кредитования повышает спрос и импорт. Это оказывает давление на цены, вынуждая ЦБ сохранять ключевую ставку на высоком уровне, - объяснил Максим Орешкин, глава Минэкономразвития.

По мнению министра, в ближайшие год-два Центробанку необходимо активнее снижать ключевую ставку. Инфляция уже достаточно низкая - в этом году она опустится до 3,8 процента, а в следующем году планируется на уровне 3 процентов. Это веский довод в пользу снижения кредитных ставок. И хороший стимул для роста экономики в будущем.

- Ипотечные ставки будут снижаться, спрос на недвижимость - расти. Да, квадратные метры от этого начнут дорожать. Но за счет более низких ставок платежи банкам расти не будут, - прогнозирует Максим Орешкин. - Рост стоимости жилья приведет к тому, что появится больше проектов и больше рабочих мест. Все это внесет вклад в рост экономики.

К слову, в Центробанке с мнением коллег из Минэкономразвития частично согласны. Во-первых, в ЦБ уже и сами говорили, что планируют снижать ключевую ставку. Но там предпочитают делать это без резких движений. Во-вторых, регулятор с октября этого года фактически запретит банкам давать дополнительные деньги в долг тем, чей ежемесячный платеж уже превышает 50 процентов от доходов (подробнее об этом - в одном из ближайших выпусков «КП»). Это должно охладить рынок кредитования и не допустить надувания пузыря.

- В нашем базовом сценарии мы считаем, что ЦБ успеет принять необходимые меры, - пояснил Орешкин.

Кстати, в министерстве уверены, что это даст свои плоды уже в 2021 году. Тогда экономика должна вырасти на 3 процента.